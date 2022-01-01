سحر مفعول الخلطة المغربية لتبييض وتفتيح منطقة البيكيني وبين الفخذين وإزالة الأسمرار مهما كانت

تريد كل عروس بأن تكون بشرتها مشرقة وصافية، لذلك يبحث الجميع على وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وخاصة المناطق الحساسة للتخلص من الاسمرار والصبغات والبقع الداكنة، والاهتمام بالبشرة لجعلها نضرة وجذابه أكثر، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال عن الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبيض المناطق الحساسة وخاصة للسيدات التي لا يرغبن في استخدام المنتجات التي يدخل بها المواد الكيميائية التي تضر الجسم، لذلك سوف نذكر أهم الوصفات الطبيعية المغربية التي تعمل على تفتيح المناطق الحساسة والتي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة ولا وقت ومجهود كبير وتوجد جميع مكوناتها في المنزل.

وصفات لتبييض المناطق الحساسة

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية لتفتيح لمناطق الحساسة، ومن أشهر هذه الوصفات الطبيعة ما يلى:

بودرة خشب الصندل لتفتيح المناطق الحساسة

نقوم بخلط مقدار من بودرة خشب الصندل بالماء حتي تصبح عجينه وتوضع على الناطق الحساسة المراد تفتيحها ويترك الخليط حتى يجف تماما ثم يشطف ويغسل جيداً.

نقوم بإذابة ملعقة من السكر أو الملح في نصف كوب من الماء.

ثم بعد ذلك نضيف ثلاث ملاعق من زيت الزيتون على الخليط ونضع كذلك نصف كوب من بودرة الأطفال.

ثم تمزج هذه المكونات تماماً وترفع على النار حتي يصبح الخليط دافئ ويتم وضع هذا الخليط على المناطق الحساسة لمدة ساعتين يومياً للحصول على نتيجة مرضية.

استخدام بودرة الأطفال لتبييض المناطق الحساسةوصفة الزبادي والبرتقال

نقوم أولاً بتحضير معجون من قشر البرتقال والزبادي، وتوضع هذه الوصفة على الأماكن الحساسة لمدة لا تقل عن عشر دقائق فقط ثم تشطف وتغسل جيداً ويمكن الاستمرار في استخدام هذه الوصفة بانتظام للحصول على النتيجة المرجوة.

استخدام الفازلين لتفتيح المناطق الحساسة

نقوم بوضع ملعقتين من الفازلين داخل علبة، ثم نضيف إليهم ملعقة من الجلسرين السائل ومقدار نصف ملعقة من زيت الخروع وإضافة أيضاً ملعقة ونصف من زيت اللوز، ثم تمزج هذه المكونات جيداً حتى يصير الفازلين ذات ملمس ناعم ويتم وضع الخليط على المناطق الحساسة لمدة لا تقل عن ساعة يومياً بعد الاستحمام وسوف تحصلين على نتائج رائعة.

لا تفضل الكثير من السيدات استخدام المواد الكيميائية عند المنطقة الحساسة، وذلك لأنها قد تسبب الكثير من المشاكل ومن أهم تسبب الحساسية وتزيد من الحكة لي هذه المناطق الحساسة، لذلك يزداد البحث عن طرق طبيعية للتخلص من الاسمرار في هذه المناطق الحساسة، وهذه الوصفات تستخدم للاهتمام بالبشرة وجعلها نضرة أكثر وبيضاء.