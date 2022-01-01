أعملي كيك الفانيليا اليومي بمقادير اقتصادية وبطعم هش وخفيف ألذ كيك ممكن تدوقيه

الكيك من أكثر الحلويات التي يحبها الكبار والأطفال وهو يتميز بطعمه اللذيذ وكيك الفانيليا يعد من الكيكات اليومية المستخدمة بكثرة لأنه يتم تناوله مع كوب من الشاي في الصباح قبل الذهاب للنوم، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كيك الفانيليا اليومي بمكونات بسيطة من بيتك فتابعونا.

كيك الفانيليا اليومي

المكونات:

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب حليب.

ملعقة كبيرة ونصف بيكنج بودر.

رشة ملح.

نصف كوب زبدة.

2 بيضة.

كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

قبل تحضير الكيك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ثم نجهز صينية وندهنها بالزبدة ونغلفها بالدقيق. نحضر بولة صغيرة وننخل بها الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ثم نخلط المكونات السائلة بالمضرب الكهربائي في وعاء أخر. تضاف السوائل على خليط الدقيق ونقلب جيدا للحصول على عجينة متجانسة ثم نصب الكيك في الصينية وندخلها إلى الفرن. عندما تنضج ويصبح لونها ذهبي نخرجها من الفرن وتقدم وهي دافئة مع كوب من الشاي وبالهنا والشفا.

طريقة عمل كيك الفانيليا بالزيت

المكونات:

2 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

2 بيضة.

2 كيس فانيليا.

كوب حليب.

طريقة التحضير:

في الخلاط الكهربائي نضع السكر مع الزيت والبيض والفانيليا ونخفق المكونات جيدا للحصول على قوام فاتح ومتجانس. في وعاء كبير نضع الدقيق المنخول مع البيكنج بودر ورشة الملح ونصب المزيج السائل ونقلب للحصول على مزيج متجانس. نصب الكيك في صينية مدهونة بالزيت ومغلفة بالدقيق ونتركها في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة ثم نختبر نضجها. عندما تخرج من الفرن نتركها حتى تهدأ ويمكن تزيينها بالكريم شانتيه والفراولة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكيكة العادية

المكونات:

2 كوب دقيق.

كوب سكر.

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب زيت.

كوب حليب.

5 بيضات.

فانيليا.

كريمة خفق.

طريقة التحضير: