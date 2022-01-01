لن تخجلي بعد اليوم مقشر قوي لتبييض وتقشير البقع الغامقة والجلد الميت من الركب والأكواع للعروس

مشكلة اسوداد الأكواع والركب مشكلة تعاني منها الكثير من السيدات وخاصة المقبلين على الزواج حيث يلجأ البعض منهن إلى استخدام العديد من الكريمات والمراهم ومستحضرات التجميل دون الحصول على النتيجة المرضية، لذلك يبحث الكثير منهن عن طرق طبيعية من المطبخ وبمكونات سهلة لا تحتاج ألي تكلفة عالية لعلاج هذه المشكلة وسوف نذكر من خلال هذه السطور القادمة على طريقة سهلة وسريعة من داخل المطبخ لعلاج مشكلة اسوداد الأكواع والركب، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي العديد من الوصفات الطبيعية السهلة لتبييض الكوع والركب

خلطة لتبييض الركب والأكواع للعروسة

بسبب كثرة البحث عن إجابة لهذا السؤال سوف نقوم بذكر وصفات من أهم الوصفات الطبيعة وأشهرها للحصول على النتيجة المرضية، ومن هذه الوصفات الطبيعة ما يلى:

وصفة عصير الليمون

المكونات

عصير ليمونه.

مقدار ملعقة ماء ورد.

ربع كوب من الملح الخشن.

طريقة التحضير

قومي بخلط عصير الليمون مع ماء الورد وكذلك ربع كوب الملح الخشن.

ثم بعد الإنتهاء من تحضير الخلطة نضع الخليط على الأكواع والركب ثم افركي الخليط لمدة 10 دقائق قومي الغسيل بعد ذلك.

وللحصول على نتيجة رائعة يجب تكرار هذه الوصفة من إثنين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

وصفة زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من الزيوت التي تعطي نتيجة رائعة في التخلص من اسمرار الأكواع والركب فقط عند تطبيق الخطوات التالية، وهي عبارة عن

أولاً نقوم بوضع زيت الزيتون على الأكواع والركب قبل النوم وسوف تلاحظين التغير مع تكرار هذه الوصفة بشكل مستمر.

نحضر نصف ليمونه ثم قومي بعصرها وبعد ذلك نضع السكر داخل قشر الليمون.

وبعد الإنتهاء نفرك الركب والاكواع وتكرر هذه العملية لمدة أسبوع للحصول على نتيجة ممتازة مرضيه.

يعد الليمون والملح من الأشياء الرائعة في تقشير الركب والأكواع وكذلك المناطق التي يوجد بها تصبغات واستمرار.

ولتفتيح الكوع والركب نقوم بتحضير نصف ليمونه ونقوم بعصرها ونضع الملح داخل قشر الليمون ونفرك بها المناطق المراد تفتيحها وسوف تحصلين على النتيجة المرجوة عند تكرارها.

وصفة السكر مع الليمونوصفة الليمون والملح

تبحث الكثير من العرائس عن حلول طبيعية لمشكلة اسوداد الأكواع والركب، بسبب الخوف من استخدام الكريمات والمراهم التجميلية دون الحصول على نتيجة مرضية، وأيضاً بسبب الأضرار التي تحدثها هذه الكريمات على البشرة على المدى البعيد، لذلك يزداد البحث عن الوصفات الطبيعة للتخلص من هذه المشاكل والحصول على نتائج مرضيه ومن أهم الوصفات الطبيعة التي يكثر استخدامها وصفة عصير الليمون.