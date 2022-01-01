مكون سحري لتبييض الأسنان وجعلها بيضاء كالثلج وإزالة الأصفرار والجير نهائياً ومن أول مرة

يعتبر صفار الأسنان ليس مشكلة لأنه لا يسبب شعور بالألم ولكنه يجعل شكل الوجه غير مفضل أثناء الضحك ويجعل الإنسان يفقد الثقة في نفسه، ولذلك يلجأ الكثير إلى الذهاب لطبيب الأسنان لعمل جلسة تنظيف ولكن هذه الطريقة تكون مكلفة للبعض ويمكنك الآن التخلص من صفار الأسنان بكل سهولة في البيت وبمكونات طبيعية فتابعونا.

نحضر كمية مناسبة من حبات الفحم ونقوم بطحنها جيدا حتى تصبح بودرة ثم نضيف فرشاة أسنان مبللة في هذا المزيج.

نغسل الأسنان جيدا بهذا المزيج مرتين يوميا وسوف تلاحظي الفرق خلال أسبوع من الاستخدام.

الفحم يساعد على تبييض الأسنان لأنه يحتوي على مادة ذات مسامية عالية من الامتصاص وبالتالي يزيل تصبغات الأسنان.

نخلط 3 ملاعق من صودا الخبز مع كمية مناسبة من عصير الليمون ونقلب للحصول على عجينة متجانسة وناعمة.

نغمس الفرشاة في هذا المزيج ونفرش الأسنان بها عدة دقائق ويمكن وضع العجينة على الأسنان لمدة 30 ثانية ثم تغسل جيدا.

تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على أسنان ناصعة البياض وبكل سهولة وبدون تكلفة.

ينصح باستخدام قشر الموز الطازج ويجب الابتعاد عن القشور السوداء ثم نفرك الأسنان جيدا بعد تقشير الموز فورا.

ويجب خلال فترة تنظيف الأسنان ترك الفم مفتوح لكي يمكنك تنظيفها جيدا واتركيه لمدة 5 دقائق ثم يغسل جيدا بالماء.

تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على أسنان خالية من البقع الصفراء وأكثر بياض ولمعان.

بودرة الكركم العضوي:

طريقه تبيض الاسنان بالفحمصودا الخبز وعصير الليمونقشر الموزوصفة لتبييض الأسنان من أول مرة

نحضر كمية مناسبة من الكركم العضوي ونغمس فرشاة أسنان مبللة بهذا المزيج ونغسل الأسنان جيدا بهذا المزيج ويترك لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك تغسل الأسنان جيدا باستخدام المعجون الخاص بك تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا وسوف تلاحظي الفرق بنفسك.

قشر البرتقال:

يمكنك فرك الأسنان باستخدام قشور البرتقال الطازجة يوميا قبل الذهاب للنوم لأن فيتامين ج والكالسيوم الذي يوجد في قشر البرتقال يقتل الكائنات الدقيقة التي توجد في الأسنان أثناء النوم.

ويمكنك أيضا استبدال قشور البرتقال الطازجة بمسحوق قشر البرتقال المجفف وسوف تلاحظي الفرق من أول مرة.