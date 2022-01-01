أسرع وأنجح طريقة لعمل الكرواسون بعجينة قطنية وطرية وسر طعمه وتوريقته من الداخل بطعم لذيذ

الكرواسون من المخبوزات الفرنسية وهو عبارة عن شكل هلال وفي الداخل يكون محشو بحشوات مختلفة مثل الجبن أو المربي أو الشوكولاتة، وهو يتميز بطعمه اللذيذ ولذلك يحبه الكبار والأطفال والآن يمكنك عمله في البيت ويكون مورق وأحلى من الجاهز وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم فتابعونا.

طريقة عمل الكرواسون

المكونات:

3 أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

كوب ماء دافئ.

ربع كوب حليب.

رشة ملح.

نصف ملعقة كبيرة زبدة سائلة.

كوب ونصف زبدة غير مملحة.

ملعقة كبيرة حليب.

بيضة.

سوف نقوم بتحضير الخميرة عن طريق خلط كوب من الدقيق مع الماء والخميرة ونقلب جيدا حتى لا توجد أي تكتلات.

نضع الخليط جانبا لمدة ساعة حتى يتخمر ويتضاعف حجمه في وعاء كبير نضع باقي كمية الدقيق ثم الحليب والزبدة.

وأيضا رشة الملح ونقلب المكونات جيدا للحصول على عجينة متماسكة ثم تغطي بفوطة رطبة ونتركها لمدة ثلث ساعة.

نقوم بعجن المكونات مرة أخرى لمدة 10 دقائق حتى تكون العجينة سلسة ثم تغطي ونتركها جانبا لمدة 30 دقيقة في الثلاجة.

نحضر الزبدة الباردة عن طريق فرد الزبدة باستخدام النشابة بين طبقات الأكياس البلاستيكية نخرج العجين من الثلاجة ويوضع على سطح مرشوش بالدقيق.

نفرد العجينة على شكل مستطيل ثم نضع مربعات الزبدة ونفردها مرة أخرى على العجين بالنشابة حتى تمتزج جيدا.

نطوي العجين بالزبدة على شكل مستطيل إلى نصفين ونضغط جيدا بالنشابة حتى يتحول إلى مستطيل مرة أخرى.

نكرر نفس الخطوة عدة مرات حتى تصبح العجينة مثل الظرف ونلفها في كيس بلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

بعد ذلك نفرده ثم يطوي 4 مرات ويترك في الثلاجة لمدة 24 ساعة أخرى نخرجه من الثلاجة ويفرد على سطح مرشوش بالدقيق.

يقسم إلى نصفين ويفرد بالنشابة على شكل اسطوانة ويوضع في الثلاجة لمدة 20 دقيقة نقطع الحواف بالسكين ويقطع على شكل مثلثات.

نلف المثلث من الطرف العريض حتى يصبح شكل الكرواسون هلالي ثم يرص على صينية ويغطي بكيس بلاستيكي.

في وعاء نخفق بيضة مع الحليب وندهن الوجه بها ثم يدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة 15 دقيقة حتى ينضج.

عندما يصبح لونه ذهبي يخرج من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم يقدم مع كوب شاي بحليب وبالهنا والشفا.

طريقة تحضير الكرواسون