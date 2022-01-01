ضعي الصابون علي الخيار ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان

الخيار من أبرز الخضروات التي تستخدم في حل العديد من مشاكل البشرة لذلك يتم استخدامه في العديد من الخلطات والوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من مشاكل البشرة لانه يعمل على تفتيح لون البشرة ويعالج انتفاخ العين ويعمل على تهدئة الحروق الناتجة عن أشعة الشمس كما أنه يعمل على تجديد الخلايا ويعالج المسامات المفتوحة ويحارب الهالات السوداء أيضا ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الخيار والصابون ‏وهذا الخليط يعمل على تنعيم البشرة والاستفادة من الخيار.

‏مكونات ‏إعداد صابون الخيار

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل صابون الخيار في المنزل وهذه المكونات هي

ثلاث حبات من الخيار.

أحد أنواع الصابون المبروش.

أحد أنواع الزيوت العطرية مثل جوز الهند.

طريقة تحضير خلطة الصابون والخيار

وفيما يلي طريقة تحضير صابون الخيار وهي:

أولا نقوم بها بهرس حبات الخيار جيدا وبعد ذلك نضعها داخل الخلاط حتى نحصل على عصير الخيار.

بعد ذلك نضع عصير الخيار على النار ونتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان بعد ذلك نضيف الصابون من خلال تقطيعه إلى قطع صغيرة.

ونضعه مع عصير الخيار ونستمر في التقليب حتى يذوب الصابون تماما.

بعد ذلك نرفع الخليط من النار ونتركه حتى يهدأ لبعض الوقت.

ثم نضع عليه بعض القطرات من زيت جوز الهند او أي زيت عطري آخر .

وأخيرا نقوم بوضع هذا الخليط في قوالب كبيرة.

نترك القوالب داخل ‏الثلاجة حتى تصبح متماسكة.

وبعد ذلك يمكننا استخدام هذا الصابون الفعال على البشرة وهو يؤدي إلى زيادة ترطيب البشرة كما أنه يعمل على زيادة إنتاج الخلايا وتجديدها ويعمل أيضا على تقشير البشرة وزيادة نعومتها.

من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من الصابون الخيار أيضا أنه يؤدي إلى الحد من الفيروسات التي تنتج على البشرة والتي تنتشر بشكل كبير على البشرة الدهنية كما أن هذا الصابون يؤدي إلى تفتيح البشرة ونضارتها وزيادة لمعانها الطبيعي والتخلص من الجلد الميت الذي يكون موجود على البشرة.