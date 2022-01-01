سوي اللحمة الكبيرة بطريقة سريعة وطرية جداً بدون حلة ضغط بمكون سحري من مطبخك

اللحوم الحمراء تحتاج إلى وقت طويل لكي تنضج وهذا يسبب الكثير من الإزعاج خاصة في حالة وجود ضيوف في المنزل ولذلك تلجأ بعض السيدات إلى وضع ملعقة من السكر، وفي بعض الأحيان تكون هذه الطريقة غير كافية ويمكن أن تغيير من طعم الشوربة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طرق تسوية اللحمة بسرعة فتابعونا.

تسوية اللحمة بسرعة

في بعض الأوقات يقوم البعض بطهي اللحم وهو مجمد وبهذه الطريقة يحتاج اللحم إلى وقت أطول على النار وفي هذه الحالة ينصح بوضعها في وعاء به كمية مناسبة من الماء مع ربع كوب من الخل ونتركها لمدة 30 دقيقة ثم نطهيها بالطريقة المفضلة لديك وسوف تلاحظي الفرق بنفسك.

ماء السلق:

يجب قبل وضع اللحمة التأكد ان ماء السلق وصل إلى مرحلة الغليان لأن الماء البارد يجعل نسيج اللحم جامد وبالتالي تحتاج إلى وقت أطول على النار.

السكر:

وضع 2 ملعقة صغيرة من السكر في ماء السلق يساعد على تسوية اللحم بسرعة ولكن احرصي على عدم زيادة نسبة السكر أكثر من ذلك حتى لا يتغير طعم الشوربة.

الملح:

ينصح بعدم وضع الملح في بداية السلق لأنه يزيد من صلابة اللحم ومن الأفضل وضعه بعد التأكد من نضج اللحم تماما.

يجب التأكد من استخدام درجة حرارة مناسبة لنوع اللحم الذي سوف يتم طهيه لأن لكل نوع لحمة درجة حرارة معينة يجب أن يتم طهيها بها.

احرصي على إعطاء اللحم الوقت اللازم لكي تطهو بشكل جيد ومن الأفضل أن نتركها على درجة حرارة متوسطة لكي تطهو ببطء هذه الطريقة تجعل طعمها لذيذ.

من الأفضل أن نقوم بنقع اللحم قبل طهيه في بعض التتبيلات المفضلة لديك ومن أهمها ماء البصل ويمكن تركه لمدة ليلة كاملة خاصة في حالة شوي اللحم.

تجفيف قطع اللحم جيدا قبل طهيها باستخدام المناديل الورقية لكي يصبح لونها بني ومن الأفضل أن نخرج اللحم من الثلاجة قبل وضعه على النار ب 30 دقيقة.

اتركي بعض الدهون على اللحم لأنها تحافظ على الرطوبة داخل قطعة اللحمة بعد السوا من الأفضل أن يترك قليلا ثم يقدم.

اللحم من البروتينات الهامة لصحة الجسم وهي معروفة بفوائدها الصحية المذهلة ولكن تواجه بعض السيدات مشكلة عدم تسويتها بشكل سريع، ولذلك ينصح بوضع نواة التمر في ماء السلق لتسوية اللحم بشكل سريع وبدون قلق في خلال 30 دقيقة فقط.

ويمكن أيضا وضع ملعقة صغيرة من الخل في ماء السلق واحرصي على وضع اللحمة في الثلاجة بدلا من الفريزر لمدة ليلة كاملة حتى يذوب الثلج منها.

أسرار سلق اللحم بطريقة مميزةتسوية اللحمة بسرعة