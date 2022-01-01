بطريقة جذابة ومختلفة أصبغي شعرك بملعقة كركم في المنزل للون طبيعي وجميل بدون أضرار

الكركم من هو نوع من أنواع التوابل التي لها الكثير من الفوائد للجسم عند تناوله، كما أنه أصبح يدخل في العديد من الوصفات الخاصة بالشعر أو البشرة، ولكنه بلونه الاصفر الجذاب أصبح له دور كبير في صبغ الشعر باللون الاشقر الرائع التي تحلم به العديد من النساء، وكل ذلك بشكل طبيعي وبدون اي مواد كيميائية ضارة كالحال بالنسبة الصبغات الجاهزة، كما أن طريقة استخدامه بسيطة جدًا ويمكن أن تقومي بها في المنزل بكل سهولة.

خطوات صبغ الشعر باللون الاصفر بالكركم

استخدمي الكركم بخطوات بسيطة واصبغي شعرك بأجمل الألوان واكثرهم جاذبية وهو اللون الأصفر الرائع وطريقة الاستخدام كالتالي:-

المكونات

ملعقتين كبار من الكركم ويمكنك زيادة الكمية حسب درجة الشعر المطلوبة.

لتر من المياه.

طريقة التحضير والتطبيق

احضري إناء وضعي به المياه.

ارفعي المياه على النار واتركيها حتى تغلي تمامًا.

أضيفي إليها الكركم.

قلبي الكركم بإستخدام ملعقة خشبية حتى يذوب تمامًا.

اغسلي شعرك جيدًا قبل البدء في صبغ الشعر، وذلك حتى يتخلص من الزيوت أو أي مستحضرات عالقة به، يمكنها أن تؤثر في ثبات اللون.

جففي شعرك بعد ذلك بالمجفف.

احضري الخليط وقومي بصب الخليط على شعرك من أسفل لاعبي بحيث يغسل الشعر بالكامل بهذا الخليط.

يغطى الشعر بغطاء كامل للرأس بلاستيك.

يترك لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر.

ثم جففي شعرك بالاستشوار لرؤية بعد صبغ الشعر.

فوائد استخدام الكركم للشعر

عند استخدام الكركم للشعر ليس فقط سوف تستفيدين بلون رائع جذاب بل وهناك الكثير من الفوائد الأخري التي يمنحها الكركم للشعر وهي كالآتي:

يساعد الكركم في علاج فروة الرأس من العديد من المشاكل كما يساعد في تهدئة اي التهاب، وتنظيف فروة الرأس من القشرة أو أي ميكروبات وفطريات.

الكركم مغذي لبصيلات الشعر وهذا من شأنه يساعد في تقوية الجذور ويمنع التساقط.

يحتوي الكركم على مجموعة مميزة من الفيتامينات التي قد تساعد في منح الشعر الجاذبية والنعومة واللمعان المطلوبة.

يساعد في تدفق الدم بشكل كبير في فروة الرأس مما يساعد على زيادة نمو الشعر وكثافته.

الكركم من أهم المواد الطبيعية التي أصبح لا غنى عنه في كل منزل، وذلك يرجع إلى كثرة فوائدها كما أنه أصبح يدخل في العديد من الوصفات المختلفة سواء للشعر أو البشرة ومن أهم هذه الوصفات أنه يساعد بشكل فعال وآمن في صبغ الشعر باللون الاصفر الرائع الذي يحبة العديد من النساء، والان سوف نتعرف على خطوات، وطريقة استخدامها لصبغ الشعر.