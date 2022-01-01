أعملي كيكة الشاي السادة بطريقة ومقادير اقتصادية وطعم هش وخفيف ألذ كيك للفطار

نحتار كل صباح عند تجهيز وجبة إفطار خفيفة لكل اسرتنا، ومن أهم هذه الوجبات الخفيفة على المعدة والمشبعة هى الكيكة التي يتم تناولها مع كوب الشاي الساخن، خاصتًا في فصل الشتاء فهي تعطي طاقة للجسم وتدفئة بشكل رائع، لذلك فهي أفضل طعام الإفطار يمكن تقديم، كما أنها لا تحتاج إلى مجهود أو أي تكاليف عاليه، لذلك يمكنك تجهيزها بشكل مستمر حتى تكون متواجدة عند الطلب.

الكيكة من اهم الحلويات التي تتعدد انواعها واشكالها، وأكثر هذه الأنواع شهرة، ويتم تحضيرها بشكل مستمر في المنزل هي كيكة الشاي السادة الهشة، والتي لا يفضل تزينها وهي تتكون من مجموعة من المكونات المتواجدة في كل منزل، ويتم تناولها غالبًا كوجبة إفطار مع كوب الشاي الساخن في الصباح وتعتبر وجبة خفيفة ومشبعة.

طريقة كيكة الشاي السادة اللذيذة

كيكة الشاي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، كما أنها لا يفضل ان يتم تزينها فهي لابد أن تكون سادة وهشة وخفيفة، وطريقة التحضير كالتالي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب الا ربع من السكر الناعم.

كوب الا ربع من اللبن الحليب.

ملعقة من البيكنج باودر كبيرة.

ثلاث بيضات كبار بدرجة الغرفة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

قومي بتشغيل الفرن قبل البدء في تجهيز المكونات حتى يكون مناسب في درجة الحرارة للكيكة.

احضري الدقيق، ثم قومي بنخله جيدًا.

أضيفي إلى الدقيق رشة الملح والبيكنج باودر.

بإستخدام ملعقة قلبي المكونات جيدًا.

اتركي الدقيق المخلوط جانبًا.

احضري وعاء آخر غويط، أضيفي بداخله الزيت مع السكر.

استخدمي المضرب الكهربائي ثم قومي بالخلط جيدًا على أعلى سرعة حتى يذوب السكر تمامًا.

أضيفي بداخل الوعاء البيض، والفانيليا.

أعيدي الخفق بشكل أفضل، وذلك حتى يتم التجانس للمكونات.

أضيفي اللبن الحليب، واعيدي الخلط بإستمرار لكل المكونات التي تم اضافتها.

بعد الانتهاء أضيفي إلى هذا الخليط الدقيق، وذلك يتم بشكل تدريجي، ويتم الخفق أيضًا والتقليب.

استمري حتى تتكون العجينة الخاصة بالكيكة.

احضري صينية مناسبة الحجم والارتفاع

أضيفي بها قطرات من الزيت.

ثم بطنيها بالدقيق حتى لا تحترق.

صبي الخليط بداخل الصينية.

اتركيها حتى ترتاح لمدة دقيقتين.

ادخلي الصينية بداخل الفرن في الرف الاوسط على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

اتركيها لمدة نصف ساعة بدون فتح باب الفرن.

واختبري نضجها بعد ذلك.

بعد تمام النضج اخرجيها وانتظري تهدأ وتبرد وقومي بتقطيعها وتقديمها.

وهكذا أصبحت جاهزة ويمكن تناولها بألف هنا وشفا.

طريقة التحضير