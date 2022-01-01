زي مخلل بره بالظبط طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر بمكونات سهلة وطعم خيال

تعتبر المخللات من أكثر المواد المنكهة التي تعطي للطعام طعم لذيذ وجميل خاصة مخلل الليمون، ومن المعروف عادة أن الليمون شهير بالفائدة الكبرى علي صحة الإنسان بالإضافة إلى طعمه اللذيذ الشهي في الطعام، حيث يمكن تناوله كنوع من أنواع المقبلات مع الطعام ومن أمثلة الطعام الذي يمكن تقديم معه مخلل الليمون وهو الفول والطعمية والبطاطس والساندوتشات أي المأكولات الشعبية عموما، ويدخل مخلل الليمون في العديد من الواجبات ويعتبر أساسي بها مثل عمل الكبسة باللحمة أو الفراخ أو غيرها من الصواني الأخرى، بحيث يعطي مخلل الليمون في هذه الوجبات الطعم اللذيذ الشهي بالإضافة إلى أنه يعمل على فتح الشهية ويجعلنا نأكل كمية أكبر من الطعام.

ودائما نقوم بشراء مخلل الليمون من بعض المحلات التجارية الخارجية، ولكننا نصاب بالعديد من الأمراض عند شرائه من هذه المحلات مثل أمراض الكلي أو إلتهاب شديد في المعدة والإصابة بالحصوات، وهذه يرجع إلى إحتواء هذه المخللات الخارجية خاصة مخلل الليمون على نسبة كبيرة من الملح والشطة التي تعود بالضرر الكبير على صحة الإنسان لذلك علينا أن نتجنب شراء هذه المخللات من الخارج وعلينا بعملها في المنزل والتحكم في كمية الملح والشطة المضافة.

طريقة عمل الليمون المخلل

المكونات

نصف كيلو من الليمون الأصفر متوسطة الحجم.

ستة ملاعق كبيرة من الملح الأبيض الناعم.

ملعقة واحدة كبيرة من حبة البركة.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من بشر الليمون.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

كمية من الماء تناسب كمية الليمون المخلل في المحلول.

قومي اولا بتحضير المحلول الخاص بمخلل الليمون وهي أن تحضري إناء كبير وتضعي به كمية من الماء الدافئ مع ستة ملاعق كبيرة من الملح الأبيض الناعم مع خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض وقومي بتقليب الملح مع الخل جيدا حتى تتمكني من ذوبان الملح والخل قليلا ببعضهما.

بعد ذلك أحضري وعاء كبير وضعي به كمية الليمون وهي نصف كيلو من الليمون وقومي بغسله جيدا بالماء من اي متعلقات به.

بعد ذلك أحضري برطمان نظيف وكبيرة الحجم وقومي برص الليمون به وضيفي إليه ملعقتان كبيرتان من بشر الليمون مع ملعقة واحدة كبيرة من حبة البركة بعد ذلك قومي بإضافة محلول الملح والخل والماء الذي قومنا بتحضيره.

بعد غمر الليمون جيدا بالمحلول قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي على سطح الليمون حتى تضمني جودة التخليل ولا ينفذ الهواء بداخله.

بعد الإنتهاء من إضافة جميع المكونات التي قومنا بذكرها قومي بتغطية البرطمان بغطاء محكم واتركيها لمدة ثلاث أسابيع حتى ينضج تماما.

بعد ذلك وبعد مرور ذلك الوقت قومي بفتح البرطمان ويصبح بذلك جاهز لتناوله بطعم لذيذ وشهي ورائع مع بعض المأكولات الأخري التي ترغبين بها.

طريقة التحضير