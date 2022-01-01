بعجينة قطنية أصنعي الفطائر التركية على أصولها بحشوات مختلفة ولذيذة بأقل تكلفة

تعتبر من أكثر المأكولات المفضلة لدى كثير من الناس سواء الكبار أو الصغار هي الفطائر بجميع انواعها، ويرجع السبب في ذلك إلى أنها وجبات خفيفة على المعدة وتعمل على إشباع المعدة بشكل سريع، لذلك العديد من الناس يقومون بالإقبال عليها بكميات كبيرة لتناولها، وتوجد هناك العديد من الحشوات التي يمكننا حشو هذه الفطائر بها ومنها ميكس الجبن أو الفراخ أو الخضروات أو اللحمة المفرومة أو يمكن حشوها بحشوة ذات الطعم الحلو ومنها الشيكولاتة أو المربي او غيرها من الأنواع الأخرى على حسب رغبتك، ويعتبر الأساس في الطعم الرائع لهذه الفطائر هي العجينة نفسها.

حيث نجد دائما أن توجد أنواع عديدة من الفطائر على حسب الدولة التي تقوم بعملها ومن أمثلة الفطائر هي الفطائر التركية أو الفطائر السورية وغيرها من الفطائر الأخرى، وتعتبر من أكثر أنواع الفطائر التي يقبل على تناولها العديد من الناس هي الفطائر من نوع الفطائر التركية لأنها تعتبر فطائر هشة ذات طعم لذيذ و رائع، ودائما نلاحظ أن يوجد هناك البعض من الناس عندما يريدون تناول هذا النوع من الفطائر يقومون بشرائها وتناولها في بعض المطاعم لأنهم يعتقدون أن الفطائر التركية لا يمكن عملها في المنزل لأنها لا تعطي لنا نفسي الطعم الخارجي.

طريقة عمل الفطائر التركية

المكونات

كوبان إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول.

خمسة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

كوب ونصف من الماء الدافئ للعجن.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الزيت النباتي.

حبة واحدة من البيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

أحضري أولا وعاء كبير وضعي حبة واحدة من البيض وقومي بخفقه جيدا بالمضرب اليدوي.

بعد خفق البيض جيدا قومي بإضافة نصف كوب من الزيت وعليكي بخفقه مرة أخرى حتى يختلط البيض مع الزيت جيدا.

بعد ذلك أحضري إناء آخر وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة مع كمية من الماء مع ملعقتان كبيرتان من السكر وقومي بتقليب هذه المكونات مع بعضها واتركيها حتي تتضاعف كميتها وقد تستغرق مدة من عشر دقائق إلى خمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك أحضري وعاء آخر وضعي به كوبان إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول مع نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود مع ربع ملعقة صغيرة من الزعتر وخمسة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تختلط تماما.

بعد خلط المكونات الجافة ببعضها قومي بإضافة خليط الخميرة بعد أن تتضاعف كميته وضيفي إليهما كمية من الماء للعجن وعليكي بإضافة الماء حتى أن تصلي إلى عجينة متماسكة وطرية القوام بعد ذلك اتركيها حتى تختمر مرة أخرى.

بعد الخمور المناسب قومي بعمل كرات من العجين وقومي بفرد كرة واحدة من الكرات وضعي عليها الحشوة التي تريدين حشوها ثم عليكي بلف العجينة على شكل رول بعد ذلك اغلقيها جيدا.

كرري نفس هذه الخطوات مع باقي كميات العجين ثم أحضري صينية وقومي بدهنها بكمية قليلة من السمنة وعليكي برص الفطائر التركية التي قومتي بتحضيرها، ثم قومي بتشغيل الفرن علي حرارة عالية واتركيها حتي تسخن، بعد سخونة الفرن إلى الحرارة المطلوبة قومي بإدخال الصينية إلى الفرن واتركيها حتي تنضج وتأخذ اللون المرغوب، بعد ذلك قومي بإخراجها من الفون وعليكي بتناولها بأشهى وألذ طعم.

طريقة التحضير