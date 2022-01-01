بالتتبيلة والخلطة السرية طريقة عمل الدجاج بالكاري بطعم مميز ومختلف أول مرة تدوقيه

الدجاج من أكثر المأكولات الغنية بالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم الذي يحتاجه الجسم بكميات كبيرة حتى يعمل على الإستفادة علي البروتينات التي توجد بداخله، ويعتبر الدجاج من اللحوم التي تدخل مع العديد من المأكولات الأخري مثل إدخالها في الصواني والطواجن ومنها طواجن المكرونة بالدجاج أو فتة الشاورما بالدجاج أو إدخاله مع الخضروات في الصواني، أو يمكن عمله مشوي وتقديمه مع بعض الإضافات والمقبلات الأخرى مثل الكاتشب والمايونيز بالإضافة إلى عمله كنوع من الوجبات السريعة مثل إدخاله في الساندوتشات التي تقدم بألذ طعم ويقبل على تناولها العديد من الأطفال أو الكبار نظرا لطعمها اللذيذ الرائع.

حيث نجد دائما العديد من الناس يقبلون على تناول الدجاج بالتتبيلة وتقديمها في صواني مع بعض الخضروات، وتعتبر التتبيلة هي التي تعطي النكهة اللذيذة للدجاج وتساعد في تناول كميات أكبر منه، ونجد دائما أن عند تناول الدجاج في بعض المطاعم الخارجية نجده طعمه لذيذ ورائع ومختلف عن طعمه عند قيامنا بعمله في المنزل، ويرجع السبب في ذلك هو التتبيلة التي يتبل بها الفراخ، ويبحث العديد من السيدات على طريقة عمل التتبيلة السحرية التي تعطي لنا الطعم الرائع للدجاج، ويعتبر الأساس في الطعم السحري للدجاج هو الكاري، حيث يعطي الكاري الطعم الجذاب الشهي والراحة اللذيذة للدجاج.

طريقة عمل الدجاج بالكاري

المكونات

دجاجة كاملة متوسطة الحجم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاري.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

كوب واحد من عصير الطماطم.

ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم.

ثلاث حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

نصف كوب من الزيت النباتي.

عليكي اولا بغسل الدجاجة بالماء جيدا، ثم أحضري طبق كبير وضعي به كمية من الماء الدافئ مع كمية من الخل الأبيض مع كمية من الملح والليمون وعليكي بأن تنقعي الدجاجة في هذا المحلول لمدة ساعة حتى تضمني نظافة الدجاج.

أثناء ذلك الوقت عليكي بتحضير التتبيلة السحرية، وهي أن تحضري طبق كبير وضعي به ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم المبشورة مع ثلاث حبات من الطماطم المبشورة متوسطة الحجم مع ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الملح مع ربع ملعقة صغيرة من الزعتر والفرقة مع ثلاث ملاعق كبيرة من الكاري وقومي بتقليب جميع هذه المكونات مع بعضها جيدا.

بعد تقليب جميع هذه المكونات قومي بوضع الدجاجة في هذه التتبيلة وقومي بغسل الدجاجة بالتتبيلة جيدا، ثم قومي بوضع عليها على سطحها ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض مع نصف كوب من الزيت النباتي.

بعد الإنتهاء من تتبيلة الفراخ جيدا، قومي بتحضير صينية وضعي بها كمية من الزيت وضعي عليها ثلاث حبات من البطاطس متوسطة الحجم مقطعة إلي تقطيع دائري وضعي عليها الدجاجة ثم قومي بإدخالها في الفرن واتركيها حتي تنضج جيدا.

بعد نضج الفراخ جيدا ووصوله إلى اللون الذهبي المحمر الشهي المرغوب قومي بعد ذلك بإخراجها من الفرن وعليكي بتناولها بأشهى وألذ طعم مع بعض المقبلات الأخرى مثل الارز أو المقبلات التي ترغبين بتناولها.

طريقة التحضير