أعملي كيكة الزبادي اليومية بطريقة ومكونات بسيطة وغير مكلفة وطعم لذيذ وهش

الكيكة من أهم أنواع الحلويات التي يحبها الكثير من الناس ويفضلونها عن باقي الحلويات بشكل خاص، ويتم تجهيز الكيكة في المنزل من وقت لآخر، ولكن مايميز الكيكة أنها متعددة الأنواع ولكل نوع شكل وطعم ومكونات مختلفة، لذلك فهي من أهم الحلويات التي تساعد في كسر الروتين اليومي للمأكولات التي اعتدنا على تحضيرها، واليوم سوف نتعرف على طريقة تجهيز كيكة الزبادي اللذيذة والمغذية بخطوات بسيطة.

طريقة تحضير كيكة الزبادي بخطوات بسيطة

كيكة الزبادى من الأنواع المحبوبة جدًا لنا ولأولادنا، كما أنها تتميز بالقيمة الغذائية العالية لما تحتوية من مكونات مفيدة جدًا، ويمكن تناولها في الصباح كوجبة إفطار لذيذة وخفيفة وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

ثلاث بيضات متوسطة الحجم بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاث ملاعق كبار من الزبدة.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة من البيكنج باودر.

كوب من الزبادي البلدي الطبيعي.

ملعقة من الفانيليا.

كوب ونصف من الدقيق.

رشة ملح.

طريقة تحضير كيكة الزبادي

الكيكة من أهم الحلويات التي اعتدنا على تناولها في حياتنا بشكل مستمر سواء كانت في المناسبات أو في العزائم الهامة أو حتى كوجبة لذيذة يتم تحضيرها، والكيكة تتميز باختلاف أشكالها وأنواعها وطريقة تقديمها، ومن أهم الأنواع التي سوف نقدمها لكم الان هي كيكة الزبادي اللذيذة والمغذية، والتي لا تحتاج لأي صعوبة حتى يتم تجهيزها في المنزل.