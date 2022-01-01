أعملي كيكة الزبادي اليومية بطريقة ومكونات بسيطة وغير مكلفة وطعم لذيذ وهش

الكيكة من أهم أنواع الحلويات التي يحبها الكثير من الناس ويفضلونها عن باقي الحلويات بشكل خاص، ويتم تجهيز الكيكة في المنزل من وقت لآخر، ولكن مايميز الكيكة أنها متعددة الأنواع ولكل نوع شكل وطعم ومكونات مختلفة، لذلك فهي من أهم الحلويات التي تساعد في كسر الروتين اليومي للمأكولات التي اعتدنا على تحضيرها، واليوم سوف نتعرف على طريقة تجهيز كيكة الزبادي اللذيذة والمغذية بخطوات بسيطة.طريقة تحضير كيكة الزبادي بخطوات بسيطة
كيكة الزبادى من الأنواع المحبوبة جدًا لنا ولأولادنا، كما أنها تتميز بالقيمة الغذائية العالية لما تحتوية من مكونات مفيدة جدًا، ويمكن تناولها في الصباح كوجبة إفطار لذيذة وخفيفة وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- ثلاث بيضات متوسطة الحجم بدرجة حرارة الغرفة.
- ثلاث ملاعق كبار من الزبدة.
- كوب من السكر الناعم.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- كوب من الزبادي البلدي الطبيعي.
- ملعقة من الفانيليا.
- كوب ونصف من الدقيق.
- رشة ملح.
الكيكة من أهم الحلويات التي اعتدنا على تناولها في حياتنا بشكل مستمر سواء كانت في المناسبات أو في العزائم الهامة أو حتى كوجبة لذيذة يتم تحضيرها، والكيكة تتميز باختلاف أشكالها وأنواعها وطريقة تقديمها، ومن أهم الأنواع التي سوف نقدمها لكم الان هي كيكة الزبادي اللذيذة والمغذية، والتي لا تحتاج لأي صعوبة حتى يتم تجهيزها في المنزل.
- انخلي الدقيق جيدًا، أضيفي إليه رشة الملح.
- أضيفي بعد ذلك البيكنج باودر.
- اخلطي المكونات مع بعض ثم تترك جانبًا.
- اشعلي الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، ثم تترك حتى يسخن لما يتناسب مع الكيكة.
- احضري الهلاك الكهربائي.
- أضيفي بداخله الزبدة والسكر.
- اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى يصبح كريمي القوام.
- أضيفي إليه بعد ذلك الزبادي.
- أعيدي الخلط حتى يصبح مزيج متجانس من المكونات، ويتم ذوبان السكر بالشكل المطلوب.
- أضيفي البيض والفانليا.
- اخفقي المكونات مرة أخرى، واستمري في الخلط ولابد من التخلص من أي تكتلات، بزيادة الخلط حتى تكون خلطه سائلة.
- هكذا يمكن إضافة هذه المكونات الى الدقيق، ولكن مع الخلط بإستخدام المضرب الشبكي اليدوي.
- أعيدي الخلط لمدة دقيقتين، وذلك حتى تصبح عجينة سائلة وهي عجينة الكيكة الناعمة.
- احضري قالب مناسب الحجم.
- أضيفي بداخله قطرات من الزيت.
- أضيفي أيضًا رشة من الدقيق.
- صبي الخليط داخل القالب.
- ادخلي القالب إلى الفرن في الرف الاوسط.
- اتركي الكيكة لمدة لا تقل عن ٤٠ دقيقة قبل الفتح عليها بشكل نهائي.
- بعد ذلك اختبري نضج الكيكة بخلة أسنان.
- اخرجي الكيكة وانتظري حتى تبرد، ثم تقطع وتقدم والف هنا وشفا.
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الكيكة من أهم أنواع الحلويات التي يحبها الكثير من الناس ويفضلونها عن باقي الحلويات بشكل خاص، ويتم تجهيز الكيكة في المنزل من وقت لآخر، ولكن مايميز الكيكة أنها متعددة الأنواع ولكل نوع شكل وطعم ومكونات مختلفة، لذلك فهي من أهم الحلويات التي تساعد في كسر الروتين اليومي للمأكولات التي اعتدنا على تحضيرها، واليوم سوف نتعرف على طريقة تجهيز كيكة الزبادي اللذيذة والمغذية بخطوات بسيطة.طريقة تحضير كيكة الزبادي بخطوات بسيطة
كيكة الزبادى من الأنواع المحبوبة جدًا لنا ولأولادنا، كما أنها تتميز بالقيمة الغذائية العالية لما تحتوية من مكونات مفيدة جدًا، ويمكن تناولها في الصباح كوجبة إفطار لذيذة وخفيفة وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- ثلاث بيضات متوسطة الحجم بدرجة حرارة الغرفة.
- ثلاث ملاعق كبار من الزبدة.
- كوب من السكر الناعم.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- كوب من الزبادي البلدي الطبيعي.
- ملعقة من الفانيليا.
- كوب ونصف من الدقيق.
- رشة ملح.
الكيكة من أهم الحلويات التي اعتدنا على تناولها في حياتنا بشكل مستمر سواء كانت في المناسبات أو في العزائم الهامة أو حتى كوجبة لذيذة يتم تحضيرها، والكيكة تتميز باختلاف أشكالها وأنواعها وطريقة تقديمها، ومن أهم الأنواع التي سوف نقدمها لكم الان هي كيكة الزبادي اللذيذة والمغذية، والتي لا تحتاج لأي صعوبة حتى يتم تجهيزها في المنزل.
- انخلي الدقيق جيدًا، أضيفي إليه رشة الملح.
- أضيفي بعد ذلك البيكنج باودر.
- اخلطي المكونات مع بعض ثم تترك جانبًا.
- اشعلي الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، ثم تترك حتى يسخن لما يتناسب مع الكيكة.
- احضري الهلاك الكهربائي.
- أضيفي بداخله الزبدة والسكر.
- اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى يصبح كريمي القوام.
- أضيفي إليه بعد ذلك الزبادي.
- أعيدي الخلط حتى يصبح مزيج متجانس من المكونات، ويتم ذوبان السكر بالشكل المطلوب.
- أضيفي البيض والفانليا.
- اخفقي المكونات مرة أخرى، واستمري في الخلط ولابد من التخلص من أي تكتلات، بزيادة الخلط حتى تكون خلطه سائلة.
- هكذا يمكن إضافة هذه المكونات الى الدقيق، ولكن مع الخلط بإستخدام المضرب الشبكي اليدوي.
- أعيدي الخلط لمدة دقيقتين، وذلك حتى تصبح عجينة سائلة وهي عجينة الكيكة الناعمة.
- احضري قالب مناسب الحجم.
- أضيفي بداخله قطرات من الزيت.
- أضيفي أيضًا رشة من الدقيق.
- صبي الخليط داخل القالب.
- ادخلي القالب إلى الفرن في الرف الاوسط.
- اتركي الكيكة لمدة لا تقل عن ٤٠ دقيقة قبل الفتح عليها بشكل نهائي.
- بعد ذلك اختبري نضج الكيكة بخلة أسنان.
- اخرجي الكيكة وانتظري حتى تبرد، ثم تقطع وتقدم والف هنا وشفا.