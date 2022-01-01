بكوب ونصف دقيق أصنعي فطائر الجبنة المحشية بعجينة قطنية وهشة وبطعم جنان

الفطائر من أكثر العجائن التي تعتبر ذات الطعم اللذيذ الرائع لأنها تحتوي بداخلها على العديد من الحشوات، وتوجد هناك العديد من أنواع الفطائر المتعددة ومنها فطائر الكريب أو فطائر الكانيلوني وغيرها من الأنواع الأخرى من الفطائر، ويمكن حشو هذه الفطائر بالعديد من الحشوات مثل حشوة اللحمة المفرومة أو حشوة الفراخ بالخضروات أو حشوة الجبنة وغيرها من الحشوات الأخرى.

حيث تقوم بتناول هذه الفطائر من بعض محلات المخبوزات أو نقوم بشرائها من المحلات التجارية التي تعمل علي بيعه في أكياس تحتوي على العديد من المواد الحافظة المضرة بصحتنا وصحة أبنائنا وكذلك بالطبع في محلات المخبوزات الخارجية من المحتمل أن تكون محتوية على بعض الملوثات نتيجة لتعرضها للهواء لذلك علينا بأن نتجنب شرائها من هذه المحلات الخارجية.

ومن المعروف أن هناك توجد العديد من الخطوات وطرق العمل والتحضير لعمل الفطائر بالجبنة ولكن في الحقيقة أن هناك توجد طريقة واحدة سحرية لعمل هذه الفطائر وعليكي بعملها في المنزل بطعم لذيذ مثل الطعم الذي تقومين بشرائه من المحلات الخارجية وبدون تكلفة، وحيث يمكننا تناول هذه الفطائر في العديد من الأوقات على مدار اليوم.

طريقة عمل فطائر الجبنة

المكونات

كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد من الحليب السائل.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كمية قليلة من الماء الدافئ.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

كمية من الجبنة للحشو.

كمية من حبة البركة أو السمسم للتزيين على حسب الرغبة.

أحضري أولا وعاء كبير وضعي به كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول مع نصف ملعقة صغيرة من الملح مع ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود مع ربع ملعقة صغيرة من الزعتر وقومي بتقليب جميع هذه المكونات الجافة ببعضها جيدا حتى تختلط دائما.

بعد خلط جميع هذه المكونات الجافة ببعضها، أحضري كوب وضعي به كمية قليلة من الخميرة الجافة مع كمية من الماء الدافئ مع ملعقتان كبيرتان من السكر وقومي بتقليب جميع هذه المكونات مع بعضها واتركيها حتي تتضاعف كميتها لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد تضاعف هذه الكمية قومي بتفريغها في وعاء الدقيق والمكونات الجافة ثم قومي بعجنها معا ثم ضعي عليها نصف كوب من الزيت النباتي مع كوب واحد من الحليب السائل وإستمري في عجن هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تتمكني من الحصول على عجينة طرية ويمكن تشكيلها وعليكي بزصافة. بإضافة كمية أخرى من الماء إذا تمت الحاجة إليها.

بعد العجن الجيد قومي بترك العجينة حتى تتضاعف كميتها مرة أخرى لمدة ساعة إلا ربع بعد ذلك عليكي بتشكيل العجينة على شكل كرات متساوية بعد ذلك أحضري كرة واحدة من الكرات وضعي بها في منتصفها كمية من الجبنة بعد ذلك أغلقيها جيدا حتى لا تخرج الحشوة منها.

بعد الإنتهاء من تشكيل العجينة وحشوها قومي بتحضير صينية مدهونة بكمية قليلة من السمنة ثم أدخليها في الفرن بعد تشغيلها على حرارة عالية ثم اتركيها حتى تكتسب اللون الذهبي المرغوب.

بعد نضج هذه الفطائر قومي بإخراجها من الفرن ثم اتركيها حتى تبرد ثم بعد ذلك تصبح جاهزة لتقديمها بأشهى وألذ طعم.

طريقة التحضير