أسهل طريقة لتنظيف البشرة بالبخار في المنزل لإزالة الجلد الميت ودهون البشرة الدهنية في دقائق

يمكن لكل السيدات والفتيات الاستغناء عن الذهاب الى صالونات التجميل بفرض تنظيف البشرة وعمل جلسات التنظيف بالبخار المكلفة في المنزل، وبكل سهولة، فهذه الجلسات تساعد في تنظيف الوجه بشكل كامل، والتخلص من أي أوساخ متراكمة داخل مسام الوجه، لبس ذلك فقط بل وايضًا التخلص من الدهون الزائدة التي قد تؤدي إلى تكون الحبوب والبثور السوداء، واليكي الخطوات في هذا المقال بشكل تفصيلي.

من عادات كل النساء هو الاهتمام المستمر بنظافة وجمال البشرة، وذلك قد يتطلب تكاليف كبيرة والذهاب بشكل مستمر لصالونات التجميل، ومن أهم الطرق التي تستخدم في ذلك هي جلسات تنظيف البشرة بالبخار، والذي قد يساعد على تنظيف البشرة بعمق، وإزالة أي تراكمات قد تكون عالقة بها، كما أنه يساعد في تخلص البشرة من الدهون الزائدة، ويمكنك تطبيق هذه الجلسات في المنزل بكل سهولة، وبدون اي تكاليف.

تنظيف الوجه بالبخار في المنزل

وفري أموالك واستخدمي طريقة البخار المنزلي لتنظيف وجهك بكل سهولة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

كمية وفيرة من المياه.

إناء معدني غويط مناسب الحجم.

قطرات من أي زيت عطري.

بعض اعشاب البابونج أو النعناع.

احضري إناء وأضيفي بداخله المياه.

ارفعي هذا الإناء على النار واتركيه.

قومي بغسل وجهك جيدًا قبل بداية الجلسة.

واغسلي وجهك بالغسول الخاص، وبعد ذلك جففيه بشكل كامل وجيد.

أضيفي إلى الماء قطرات الزيت العطري، وايضًا اعشاب البابونج، واتركيه حتى يغلي مع الماء جيدًا.

بعد ذلك احضري فوطة أو قطعة قماش كبيرة.

غطي بها رأسك، وقربي من الإناء وغطي كل جوانب وجهك بهذه الفوطة بحيث ينحصر البحر الصاعد من المياه إلى وجهك فقط.

ولكن كوني حذرة من المسافة بين وجهك والاناء حتى لا يحدث إلى ضرر من شدة حرارة المياه أو نصيبي بالاختناق من القرب بشكل مباشر.

قومي بعد ذلك لتحرك وجهك يمين ويساعد حتى يشمل البخار كل أجزاء وجهك بالكامل.

استمري وسوف تلاحظين خروج كمية كبيرة من المياه والعرق من وجهك.

استمري على هذا الوضع لمدة ربع ساعة.

واذا كنتي تعاني من وجود حبوب في وجهك يمكنك زيادة المدة حتى تصل إلى ٢٥ دقيقة بحد أقصى، ويمكنك استخدام ابرة تنظيف الوجه في هذه الحالة.

قومي بتمريرها على أماكن الحبوب، والبثور، وذلك للتخلص منها أثناء البخار لتنقية الوجه من الدهون المتواجدة بشكل كامل.

استخدمي بعد الانتهاء اي كريم مرطب ولابد أن يكون خفيف على البشرة، أو استخدمي تونر مناسب للبشرة وذلك حتى يساعد في ترطيب البشرة ومنع التعرض للجفاف.

طريقة التحضير والتطبيق