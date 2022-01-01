مقشر السكر الرهيب لتقشير وتفتيح البشرة الدهنية وإزالة الدهون الزائدة والجلد الميت في دقائق

تختلف البشرة الدهنية عن جميع أنواع البشرة الأخرى في جميع أنواع الماسكات، فالبشرة الدهنية تعمل على إنتاج الدهون بطريقة رهيبة سواء في فصل الشتاء أو فصل الصيف، والتي تجعل أصحابها يعانون من الإنزعاج بسبب ذلك، كما أنها تعمل على ظهور الحبوب بشكل مستمر الأمر الذي جعل أصحابها يبحثون عن طرق ماسكات لتقشير الوجه، وجعله نقياً، لذلك فهذا المقال سيفيدك في ذلك فتابعينا.

ماسك تقشير البشرة الدهنية

إصنعي ماسك تقشير لبشرتك الدهنية بكل سهولة، وبمكونات متوفرة لديك في منزلك بطرق كثيرة.

ماسك العدس لتقشير البشرة الدهنية

العدس من المواد البروتينية التي احتوى على الكثير من الفوائد، كما أنه يمكن عمل ماسك لتقشير البشرة الدهنية منه، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من العدس الأصفر.

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

جوانتي من البلاستيك.

الطريقة:

في المطحنة الكهربائية قومي بوضع العدس، وإطحنيه طحناً جيداً.

إرتدي الجوانتي لعدم إلتصاق لون الكركم بيدك.

ضعيه في طبق صغير، وأضيفي إليه الكركم المطحون.

قلبي المكونين جيداً.

قومي بإضافة زيت جوز الهند، وامزجي المكونات جيداً.

إغسلى وجهك بغسول للبشرة الدهنية.

إشطفي وجهك بالماء الدافئ.

إفردي الماسك على وجهك بالتساوي.

إتركي الماسك حتى يجف في مدة من ثلث إلى نصف الساعة.

إغسلي وجهك بالماء الدافئ.

إستخدمي الغسول في غسل وجهك لتزيلي باقي الماسك من على وجهك.

إشطفي وجهك بماء فاتر.

كرري الماسك يومياً.

تقشير البشرة الدهنية بالسكر البني

يدخل السكر في عمل مقشرات البشرة الدهنية، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من السكر البني الخشن.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

الطريقة: