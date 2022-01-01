أقوي خلطة غير مكلفة لتبييض وتنظيف منطقة البيكيني وبين الفخذين وإزالة الأسمرار من أول مرة

تعاني العديد من الفتيات والسيدات من وجود البقع الداكنة وإسمرار في المناطق الحساسة مما تجعلهم يصابون بالعديد من الإحراج ويوضعون في العديد من المواقف المحرجة نتيجة هذه المشكلة وتمنعهم من إرتداء الملابس القصيرة، وتعتبر هذه المناطق هي منطقة ما تحت الإبط ومنطقة البكيني بالإضافة إلى مناطق الكوع والركبة، هذه المناطق من أكثر المناطق التي تبدو بالون أغمق لدى كثير من الفتيات وهذا ناتج من التعرض للأشعة الضارة أو إرتداء الملابس الغير مناسبة أو المتسخة الغير نظيفة وقد تنتج من التكرار والمداومة على نفس الملبس وعدم التغيير لذلك تسبب العديد من المشكلات التي تعاني منها الغالبية العظمى من السيدات والفتيات.

طريقة تبييض وتنظيف المناطق الحساسة

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض الخشن.

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج صودا.

أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

قومي اولا قبل تخضير ووضع هذه الخلطة على هذه المناطق قومي بغسلها وشطفها بالماء الدافئ بعد ذلك نشفيها جيدا بواسطة قطعة من القماش القطني.

بعد ذلك أحضري طبق متوسط الحجم وقومي بتنظيفه جيدا ثم ضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض الخشن وضعي معه ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة سريعة الذوبان مع ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج صودا وقومي بتقليب جميع هذه المكونات الجافة ببعضها جيدا حتى تختلط تماما.

بعد خلط جميع هذه المكونات الجافة ببعضها قومي بإضافة أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقومي بعجن هذه المكونات ببعضها حتى تحصلين علي قوام مناسب لوضعها على هذه المناطق.

بعد الإنتهاء من هذه الطريقة قومي بوضعها على المناطق التي تريدين تفتيحها وقومي بفرك هذه الخلطة على هذه المناطق الحساسة لمدة خمسة دقائق بعد ذلك اتركي هذه الخلطة على هذه المناطق لمدة خمسة وعشرون دقيقة بعد ذلك قومي بشطفها جيدا بالماء البارد ثم نشفيها جيدا ثم إستخدمي المرطب المناسب لنوع بشرتك، وعليكي بتكرار هذه الخلطة مرة واحدة في كل إسبوع للحصول على نتائج مذهلة.

طريقة التحضير