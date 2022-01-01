بدون صبغات بمكون طبيعي تخلصي من شيب الشعر المبكر نهائياً وبدون رجعة انسي الشعر الأبيض

من أهم الأشياء التي يريد الأشخاص التخلص منها هي الشيب سواء المبكر أو عند كبار السن، فنقص مادة الميلانين تعد سبباً رئيساً في نقص التصبغات الطبيعية الموجودة في الشعر، وفي الجسم أيضاً، لذلك فهؤلاء الأشخاص يبحثون دائماً عن علاج سريع وفعال دون الحاجة إلى الصبغات، فالصبغات تعمل على تواجد الشعر الأبيض بكثرة مع إستمرار إستخدامها، وفي المقال سنشير إلى بعض طرق التخلص من الشيب بسرعة.

بدون صبغات علاج الشيب

يمكننا علاج الشيب بطرق مختلفة دون الحاجة إلى الصبغات التي تضر بالشعر.

خلطة الروزماري والميرمية

يستخدم الروزماري في خلطة لعلاج الشيب، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

كوب من الماء النقي.

نصف كوب من الروزماري.

نصف كوب من الميرمية.

وعاء لغلي الخليط.

مصفاه.

طريقة التحضير

في وعاء على النار المتوسطة قومي بوضع كوب الماء به.

أضيفي إليه الروزماري ودعيه يغلي جيداً.

قومي بوضع أوراق الميرمية فيه، وإتركيهم على النار لمدة خمسة دقائق حتى يتم الغليان تماماً.

قومي بترك الخليط حتى يبرد تماماً.

صفي الخليط بالمصفاة، وخذي الماء منه.

قومي بوضعه في بخاخ.

رشي على شعرك، وإتركيه لمدة نصف ساعة.

إغسلي شعرك جيداً وكرري ذلك في اليوم التالي، ولمدة أسبوع، وستلاحظين تغير لون شعرك سريعاً.

الحلبة وزيت الزيتون لعلاج الشيب

إستخدمي الحلبة للتخلص من الشيب بهذه الطريقة التالية:

المكونات

ملعقة ونصف كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة ونصف من الحلبة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة ونصف من عسل النحل.

طريقة التحضير