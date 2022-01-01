أصنعي كريم شعر طبيعي منزلي لتنعيم وفرد الشعر الخشن والجاف وجعله زي الحرير بأقل تكلفة

يعتبر الشعر سر جمال وأناقة كل إمرأة حيث يعطي لها مظهر جميل ومقبول ورائع عن طريق عمل العديد من التسريحات المختلفة به التي تعمل علي جذب الإنتباه من قبل الآخرين، ويعطي إليكي الشعر الناعم الجميل الثقة بالنفس أمام الناس ويمنحكي سر السعادة وعدم الشعور بالخجل، ولكننا نجد أن البعض من الفتيات يعانون من مشكلات الشعر المتعددة ومنها مشكلة التقصف وخشونة الشعر وهذه تمثل مشكلة كبري لدى كثير من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلات بالإضافة إلى أنهم يصابون بالعديد من الإحراج ويوضعون في العديد من المواقف المحرجة وتمنعهم هذه المشكلة من عمل التسريحات المختلفة التي تفضلها أي فتاة حتى تبدو بمظهر جميل وجذاب، ونجد دائما أن الفتيات الذين يتغلبون على هذه المشكلة يقومون بإستخدام بعض الإستخدامات الضارة ومنها إستخدام بعض الكريمات الغير نافعة على الشعر والغير مناسبة له مما يزيد من مشكلة الشعر.

طريقة عمل حمام كريم طبيعي للشعر

المكونات

كوب واحد من المايونيز.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق صغيرة من الرائحة العطرية التي ترغبين بها.

ملعقتان كبيرتان من الكريم المرطب.

ملعقة واحد كبيرة من الفازلين الطبي.

عليكي بأن تقومي بغسل شعرك جيدا بالشامبو المناسب لنوع شعرك ثم نشفيه جيدا واتركيه في الهواء حتي يجف قليلا، مع العلم ان تتركه به نسبه رطوبة ثم تضعي عليه الخلطة التي سوف نقدمها إليكي.

بعد ذلك أحضري طبق كبير وضعي به كوب واحد من المايونيز مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وقومي بتقليب الزيوت مع المايونيز جيدا.

بعد تقليب المايونيز مع الزيوت جيدا قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي مع ملعقة واحدة كبيرة من الكريم المرطب وقومي بتقليب هذه المكونات جيدا ببعضها.

بعد ذلك وأثناء الشعر في مرحلة رطوبته قومي بوضع هذا حمام الكريم الطبيعي على شعرك وفي جميع بصيلات الشعر من الجذور إلى الأطراف اتركي حمام الكريم لمدة ساعة واحدة بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء الفاتر بعد ذلك اتركيه حتى تجف وسوف تلاحظين النتيجة المبهرة والشعر الناعم المسترسل من اول يوم إستخدام.

طريقة التحضير