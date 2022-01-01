سحر إزالة شعر الابطين بالفازلين في المنزل بسهولة وفوائده السحرية للبشرة والجلد

نوضح لكم سحر إزالة شعر الابطين بالفازلين حيث تبحث النساء عن وصفات يمكن من خلالها إزالة شعر الجسم الزائد، ولكن هناك وصفات بدلاً من أن تساعد على تقليله قد تزيد من وتؤثر عليه، وبدلاً من استخدام المكونات الأخرى أو الوصفات الجاهزة يمكن عمل واحدة في المنزل تقلل وتزيل الشعر، إذا كنتِ ترغبين في معرفة الوصفة بشكل مفصل يمكن متابعة موضوعنا والتعرف وصفة إزالة شعر الإبطين بالفازلين.

سحر إزالة شعر الابطين بالفازلين

يعتبر الفازلين واحد من أهم المكونات التي تدخل في الأدوات التجميلية بشكل عام، كما يساعد في تقليل التشققات والجفاف من أجزاء الجسم المختلفة، دون ذلك يمتلك عدة خواص بداخله تعطي عدة مميزات مختلفة، كما أنه لا يدخل به أية مكونات كيميائية تسبب الضرر، وسنتعرف الآن على أهم مميزاته، وهي:

يرطب البشرة.

يمكن استخدامه كعلاج فعال في الحروق والجروح ولكن الصغيرة.

لا مانع من استخدام كمزيل للمكياج في المنزل.

ترطيَب منطقة حول العين.

يلمع الشعر ويحميه من التقصف.

حماية الجلد من الضرر والبقع الداكنة عند استخدام الصبغات.

يستخدم في تثبيت العطر عند وضعه قبله.

إذا كانت المرة الأولى لمعرفة أن الفازلين يدخل في مكونات إزالة الشعر يمكنكم متابعة ما هو آتي ومن ثم تطبيق التجربة بالمنزل، حيث يعتبر شعر الإبطين من الصعب إزالته بسهولة َلكن عند استخدام الوصفة سيكون سهل للغاية، وتأتي المكونات بهذا الشكل:

نصف ملعقة من الفازلين.

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقة من طحين الحمص.

ثلاثة ملاعق من الحليب.

يمكن البدء في تحضير الوصفة بسهولة كبيرة عند اتباع كافة الخطوات، كما وتعتبر خطوات سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى وقت على الإطلاق، وهي: