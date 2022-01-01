لن تحتاجي للمكياج بعد الآن بمكون سحري منزلي لتوريد الخدود والشفايف وتحميرها في دقائق

خلطة توريد الخدود والشفايف، تبحث الفتيات والسيدات المهتمين بالعناية بالوجه على الحصول على شفاه وخدود ناعمين، وذات لون وردي، لأنهم من أساسيات جمال الوجه، فعندما يقومون باستخدام مستحضرات التجميل فإنها مع استمرار الاستخدام تعمل على الحصول على خدود وشفايف بهم تشققات، لذلك سوف نقوم بإخبارك بعدد من الوصفات الطبيعية لتحافظي عليهم من التشقق، وتجعلي لونهم وردياً كما تحبين.

خلطة توريد الخدود والشفايف بمواد طبيعية

إن توريد الخدود والشفايف من الأمور السهلة، وذلك باستخدام مجموعة من الوصفات الطبيعية.

خلطة العسل والليمون لتوريد الشفايف والخدود

يمكنك استخدام وصفة العسل والليمون في توريد الخدود والشفايف، وإليك الطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من الجلسرين الطبي.

ملعقة من عصير الليمون الطازج.

الطريقة:

قومي بإحضار وعاء صغير.

ضعي به الجلسرين.

أضيفي إليه عسل النحل، وقلبي جيداً.

ضعي عليهم عصير الليمون الطازج، واخلطيهم جيداً.

قومي بوضع مسحة من الخليط على إصبعك، وضعيها على شفايفك، واتركيها حتى تجف.

أزيلي الخلطة من على شفايفك بالماء الدافئ.

وقومي بوضع الخليط على الخدود، ودلكي برفق، ثم إنتظري عشر دقائق، وإشطفي وجهك بالماء الدافئ.

الكركم و جوزة الطيب لتوريد الخدود والشفايف

من أفضل أنواع المواد الطبيعية التي تعمل على ترطيب وتوريد الخدود والشفايف الكركم وجوزة الطيب، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

حبة من جوزة الطيب.

ملعقتين من الماء الفاتر.

الطريقة:

قومي بطحن حبة جوزة الطيب، وقومي بأخذ ملعقة منها وضعيها في طبق صغير.

أضيفي إليها ملعقة الكركم المطحون.

قومي بإضافة الماء الفاتر، وقلبي جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على خدودك، وشفايفك، وقومي بالتدليك برفق.

إنتظري لعشر دقائق، ثم قومي بشطف وجهك بالماء الدافئ.

كرري الخلطة يومياً.

خلطة الكركم والحليب لتوريد الخدود والشفايف

قومي بعمل خلطة من الكركم والحليب لتوريد الخدود والشفايف، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

ملعقة كبيرة من اللبن الحليب الدافئ.

الطريقة:

قومي بوضع ملعقة الكركم في طبق.

أضيفي إليها اللبن الدافئ.

قلبي جيداً للحصول على خليط لين.

ادهني خدودك وشفايفك بالخلطة

اتركيه عليهم لخمس دقائق، ثم قومي بغسله بالماء الدافئ.

يمكنك استخدام الوصفة يومياً للحصول على نتيجة سريعة.

الوجه من أهم الأشياء التي تهتم بها المرأة لأنه هو مظهر الجمال الأساسي لها، ولذلك تسعى كل النساء للاهتمام لكل تفاصيل الوجه ومن أهم هذه التفاصيل هو تغير لون الخدود والشفايف، ومنحهم اللون الوردي الجذاب الجميل، ولذلك فبدلًا من استخدام مستحضرات التجميل الضارة على البشرة، يمكن استبدالها بمواد طبيعية أكثر امانًا وفاعلية وتعطي لون وردي جذاب بدون أي أثار سلبية.