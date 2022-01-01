أعملي ألذ بطاطس مقلية محمرة بطعم صحي ومقرمش بدون ما تمتص زيت نهائي

تعتبر البطاطس من أكثر الخضروات التي يتم تناولها بطريقة كثيرة جدا من قبل جميع الناس على مستوى العالم فقد توجد عدة أصناف لعمل البطاطس ولكن الوصفة الوحيدة التي يحبها ويعشقها أشخاص بلا إستثناء هي وصفة البطاطس المقلية والمقرمشة، ويتم تناول هذه الوصفة عادة بجانب الأكلات أو الوجبات السريعة مثل سندوتشات الفراخ أو الكفتة أو البرجر وأيضا بجانب المعجنات مثل البيتزا أو الفطائر حيث أن البطاطس المقلية لها طعم جميل ورائع ولها قرمشة جذابة جداً ولذيذة، فهو يعد من أسهل الأكلات التي يتم تجهيزها في خلال عدة دقائق فقط ولكن لا يستطيع الكل أن يقوم بعمله مقرمش.

نصف كيلو من البطاطس.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء المثلج أو مكعبات الثلج.

نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا. طريقة عمل قلي البطاطس المقرمشة قومي بتقشير كمية البطاطس وغسلها جيدا بالماء ثم يتم تقطيعها على شكل أصابع ويتم تجهيز وعاء كبير ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونترك الماء على النار حتى يتم غليانها.

وبعد غليان الماء نضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي ورشة من الملح ثم نضع البطاطس في الماء المغلي حتى يتم في سلق البطاطس قليلا، وبعد ذلك يتم رفع الوعاء من على النار ثم نضع البطاطس بعد تصفيته من الماء المغلي في وعاء كبير به كمية من الماء المثلج و مكعبات من الثلج.

ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار وبها كمية مناسبة من الزيت النباتي ونتركها على النار حتى يتم تسخينه جيدا.

ويتم تجهيز طبق ونضع به كوب كبير من الدقيق الأبيض وملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ويتم خلطهم مع بعض و نقوم بإخراج أصابع البطاطس من الماء المثلج وضعها في خليط الدقيق.

وبعد ذلك نضع في الزيت الساخن ونتركه حتى يكون باللون الذهبي ثم يتم إخراجه من الزيت ووضعه في طبق به مناديل مطبخ للتخلص نهائيا من كمية الزيت. مكونات قلي البطاطس المقرمشةطريقة عمل قلي البطاطس المقرمشة