طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة الخفيفة بمقادير غير مكلفة وبطعم لذيذ أول مرة تدوقيها

تنجذب العديد من السيدات والفتيات والأطفال لتناول الحلويات لأنها تعد مصدر الطاقة لهم خاصة الأطفال، ونجد دائما أن الأطفال يفضلون تناول الأطعمة ذات المذاق الحلو خاصة الحلويات، وتوجد هناك أنواع متعددة من الحلويات منها الكيك بمختلف أنواعه أو البسبوسة أو الكنافة أو بلح الشام أو غيرها من الأنواع الأخرى المتعددة، وجميع هذه الحلويات تعتبر ذات طعم رائع وجميل وأنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة له، ولكن من عيوب هذه الحلويات انها تعمل علي رفع مستوى السكر في الدم مما ينتج عنه الإصابة المرض السكري لذلك يجب علينا أن نعتدل في تناول هذه الحلويات حتى نتجنب الإصابة بجميع هذه الأمراض، ويعتبر الكيك من الحلويات المتعددة الأطعم والنكهات والأنواع والغير محتوية على كمية كبيرة من السكر على عكس باقي الحلويات الأخرى ومنها كيك الشيكولاتة وكيك السويسرول وكيك محشو بالكراميل والكريمة وكيك الشاي وكيك الزبادي.

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة

المكونات

كوب واحد ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد من الزبادي.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من جوز الهند.

أحضري اولا المضرب الكهربائي وقومي بتشغيله على سرعة متوسطة وأحضري وعاء كبير وعميق وضعي به ثلاث حبات من البيض مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا مع ربع ملعقة صغيرة من الملح وقومي بخفق البيض مع المكونات المضافة جيدا حتى تتمكني من الحصول على مخلوط كريمي من البيض.

بعد ذلك قومي بإضافة كوب واحد من السكر عليه وقومي بخفق وضرب السكر مع البيض جيدا حتى يذوب السكر مع البيض إلى حد ما.

بعد ذلك أحضري وعاء آخر وضعي به جميع المكونات الجافة ومنها كوب واحد ونصف من الدقيق مع ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر مع نصف كوب من جوز الهند وقومي بتقليب هذه المكونات مع بعضها جيدا.

بعد ذلك عليكي بإضافة كوب واحد من الحليب السائل مع كوب واحد من الزبادي مع نصف كوب من الزيت النباتي مع خليط البيض والسكر الذي تم خفقه وقومي بخلط وعجن جميع هذه المكونات مع بعضها حتى تحصلين علي عجينة سبه سائلة وفي نفس ذات الوقت كثيفة القوام وعليكي إضافة كمية من الحليب إذا تمت الحاجة إليه.

بعد ذلك أحضري قالب للكيك وقومي بدهنه بكمية من السمنة ثم قومي بصب خليط الكيك في هذا القالب ثم أدخليه الفرن بعد تشغيلها على حرارة عالية وتركها حتي تسخن، واتركيها في الفرن لمدة تتراوح من عشرون دقيقة إلى خمسة وعشرون دقيقة حتى تنضج ثم أخرجيها من الفرن وبذلك تصبح ناضجة لتناولها بأشهى وألذ طعم بعد تركها لتبرد قليلا.

طريقة التحضير