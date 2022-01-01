أعملي كفتة اللحمة بالبقسماط بخلطة وتتبيلة خطيرة وبطعم رهيب بدون تكلفة

تعتبر وصفة كفتة اللحمة بالبقسماط من الوصفات اللذيذة والشهية والتي يحبها عدد كبير من الناس و بالتحديد الأطفال حيث أنها من الأكلات التي تنتشر وتشتهر في جميع البلدان العربية، ومن الممكن أن نتناول هذه الأكلة في وجبة الغداء أو في وجبة العشاء بجانب طبق من الأرز أو المكرونة و طبق من السلطة و الخبز وطبق من البطاطس المقلية.

كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة واحدة كبيرة الحجم من البصل.

ثلاث فصوص من الثوم.

كمية مناسبة من البقدونس المفروم.

كمية مناسبة من البقسماط الناعم

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود و بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب والبابريكا.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الجبن.

بيضتان.

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

نقوم بتحضير طبق عميق ونضع به كيلو من اللحمة المفرومة ونضيف إليها حبة واحدة كبيرة الحجم من البصل المبشور ونضع ثلاث فصوص من الثوم المهروس وقومي بإضافة نصف كوب كبير من البقسماط الناعم و كمية من البقدونس المفروم.

وبعد ذلك نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح و نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود و بهارات اللحمة وربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر و ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب والبابريكا.

ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها للحصول علي عجينة متماسكة ويتم وضعها في الثلاجه ونتركها حوالي ساعة أو أكثر وبعد ذلك يتم تجهيز طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كميه مناسبة من الزيت النباتي.

وعند تسخين الزيت نقوم بتكوير الكفتة على شكل كور متساوية الحجم ونضع في داخل الكور كمية من الجبن ويتم تكويرها مرة آخرى نحضر طبق آخر بيضتان ورشة من الفلفل الأسود ويتم خفق البيض جيدا.

و نحضر وعاء آخر نضع به كمية من البقسماط الناعم ويتم تشغيل وعاء ونضع به أيضا كوب كبير من الدقيق الأبيض ورشة من الملح ويتم تقليبهم.

ثم نضع كور الكفتة في خليط الدقيق وبعد ذلك في خليط البيض وفي النهاية نضعها في البقسماط و يتم قليها مباشرة ونتركها على النار حتى تكون باللون الذهبي ويتم إخراجها.

مكونات كفتة اللحمة بالبقسماططريقة عمل كفتة اللحمة بالبقسماط