ألذ كفتة ممكن تاكليها أعملي كفتة الفراخ الاقتصادية بتتبيلة وخلطة رهيبة بطعم جنان

تعد الفراخ من ألذ المأكولات البروتينية التي يمكن تناولها، والتي تفيد الجسم، وقد تحتار الأمهات في طريقة عملها بعد تجربة سلقها أو شويها والطرق الأخرى التقليدية، فالأطفال دائماً يريدون التنوع في الأكلات، لذلك يبحثون عن طرق مختلفة لعمل الفراخ، ومن هذه الطرق كفتة الفراخ والتي تعد من الطرق اللذيذة جربيها لأطفالك بهذه الطريقة، ولن تندمي عليها.

طريقة عمل كفتة الفراخ

قومي بعمل أكلات لذيذة لأطفالك بالفراخ وأجعليهم يتمنون أن يأكلوها مرات عديدة، ومن هذه الأكلات كفتة الفراخ اللذيذة، والتي سنعرض طريقتها فيما يلي:

كيلو إلا ربع من صدور الفراخ المخلية.

عدد حبتان من الفلفل الألوان.

حبتان كبيرتان من البصل الأحمر.

حزمة من البقدونس الطازج.

كوب إلا ربع من البقسماط.

حبتان من البيض الأحمر.

ملعقة من بهارات الفراخ.

ملعقة إلا ربع من الملح أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

زيت غزير للقلي.

طاسة كبيرة للقلي.

قومي بفرم البصل في الكبة الكهربائية فرماً جيداً حتى تصبح ناعمة، وصفيها من الماء جيداً، وضعيها في بولة متوسطة الحجم.

إفرمي صدور الفراخ المخلية فرماً جيداً، وضعيها على البصل المفروم.

إفرمي البقدونس فرماً ناعماً، وضيفيه إلى المكونين السابقين مع التقليب.

قومي بتقطيع الفلفل الألوان تقطيع صغير أو إفرميه في الكبة، وصفي الماء منه، وضعيها على ماء البصل في طبق صغير.

ضعي حبتان البيض على الخليط، وقلبيهم جيداً مع المكونات.

أضيفي الملح، والفلفل الأسمر إلى المكونات، وقلبي.

إخلطي معهم البقسماط، وقلبي مرة أخرى.

ضعي بهارات الفراخ، وإمزجي المكونات جيداً.

بللي يدك بماء البصل، والفلفل

إصنعي أصابع متوسطة الحجم من الخليط، وأكملي باقي الكمية، ثم قومي بوضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

قومي بوضع الزيت الغزير في طاسة كبيرة، وسخنيه جيداً حتى يغلي.

ضعي الكفتة في الزيت، وقلبيها حتى يصبح لونها ذهبياً.

أكملى نصف الكمية بقليها في الزيت المغلي.

قومي بأخذ الجزء الثاني من الكمية، وضعيه في الفرن لمدة ربع ساعة، ثم أشعلي الشواية لتحصلي عليها مشوية.

قدميها في أطباق التقديم وزيني الطبق بأعواد البقدونس ليمتص الدهون.

يمكنك وضع الكاتشب عليها في سندوتشات.

مكونات عمل كفتة الفراخطريقة التحضير