سحر مفعول ملعقة الخميرة لتبييض وتفتيح وتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت والسواد في دقائق

تبحث العديد من الفتيات علي بعض الإستخدامات والطرق التي تعمل علي تفتيح البشرة وجعلها بيضاء وناعمة، ولكنهم دائما يلجأون إلي إستخدام بعض الإستخدامات الضارة التي تعطي مفعول سريع ولكنها تترك آثار ضارة مع مرور الوقت، وتعتبر من أكثر الأشياء الشهيرة التي تقوم العديد من الفتيات بإستخدامها هي خلطات الكريمات وبعض المستحضرات التجميلية الأخرى مثل الماسكات والمقشرات ولكن كل هذه المنتجات تعمل علي تهيج البشرة وتجعلها أكثر حساسية مما تؤدي إلى ظهور حب الشباب تحت الجلد وكل هذا يزيد من مشكلات البشرة ويزيد من معاناة الفتاة ويجعلها أكثر ضيق وتسبب لها العديد من المواقف المحرجة نتيجة لكل هذه المشكلات، وتعتبر من أكثر الحلول التي تعمل علي حل كل هذه المشكلات هي الحلول الطبيعية التي تعمل علي حل مشكلات البشرة وجعلها بيضاء وناعمة خالية من البقع الداكنة والهالات السوداء التي تجعل البشرة تبدو بشكل غير مقبول، ولأي فتاة تحلم للوصول إلى بشرة بيضاء وناعمة وجذابة عليها بأن تقوم بإستخدام الخلطات الطبيعية التي تمنحها كل ماتحلم به في وقت قصير جداً.

قناع العسل والخميرة لتبييض ونعومة البشرة

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان. ونصف من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

قومي بغسل بشرتك بالماء الدافئ أولا وبالغسول المناسب لكي، بعد ذلك جففيه جيدا بواسطة قطعة من القماش القطنية.

ثم عليكي بتحضير قناع الخميرة بالعسل عن طريق تحضير طبق متوسط الحجم ونظيف وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة مع ملعقتان كبيرتان ونصف من العسل الأبيض وقومي بتقليب جميع هذه المكونات ببعضها جيدا.

بعد ذلك وبعد دمج العسل الأبيض مع الخميرة الجافة قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي وملعقة واحدة صغيرة من ماء الورد وقومي بدمج هذه المكونات مع بعضها تماما.

بعد ذلك قومي بوضع هذه الخلطة على بشرتك بالتساوي واتركيها على بشرتك لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى أن تجف تماما.

بعد ذلك عليكي بغسل البشرة بالماء البارد ثم نشفيه جيدا، وسوف تلاحظين نتيجة مبهرة وبشرة ناعمة وجميلة، وللحصول على نتائج أفضل عليكي بتطبيق هذه الخلطة ثلاث مرات في كل إسبوع للحصول على نتيجة مبهرة وجذابة وسوف تظهر النتيجة التي تحلمين بها خلال سبعة أيام فقط.

طريقة التحضير