أقوي وصفة للتخلص من الهالات السوداء تحت العينين بأسرع وقت وطريقة صحية وأفضل من مراكز التجميل

الهالات السوداء من اكثر الاشياء المزعجة والغير مرغوب فيها لاى فتاة هى حيث انها لها تاثير سلبى على الوجه بشكل عام، وكما توجد بعض انواع الكريمات التى تعمل على اخفاء الهالات السوداء والتخلص منها وهى بالفعل تعمل على ذلك، ولكن مع مرور الوقت ومداومة الاستخدام فإن هذه الكريمات تؤثر على الجلد فى منطقة ما حول العين، كما ان من اكثر انواع الجلد الحساس والذى يتاثر باى شى غير صحى هو الجلد الذى يوجد فى المنطقة حول العين، فعند ظهور النتائج السلبية فى هذه المنطقة بعد استخدام الكريم الضار يقومون جميع الفتيات بتجنب استخدامها، والبحث عن أضمن وافضل الاشياء التى تساعد على التخلص من الهالات السوداء بشكل نهائى دون وجود اى اثر غير مرغوب فيه، وقد يرى الجميع ان استخدام الوصفات او الخلطات الطبيعية اقوى الاشياء التى تخفى تماما وجود الهالات السوداء المزعجه والتى يعانى منها الكثريين، ومن هذه الخلطات او الوصفات يوجد الكثير فقد تكون اعشاب او توابل او اى نوع من انواع المشروبات مثل القهوة، فالقهوة لا تكون مجرد مشروب من المشروبات العادية بل انها لها تاثير كبير وصحى على معالجة الهالات السوداء واخفائها بشكل نهائى، وغير ذلك فان القهوة مفيدة جيدا للبشرة فتساعد على تفتيحها وتبيضها بطريقة سريعة وطبيعية، وان ظهور الهالات السوداء بيكون بسبب عدة عوامل كثيرة منها السهر وعدم الراحة، فان قلة النوم من اكثر العوامل التى تتسبب فى وجود الهالات، وقد يكون ظهورها ناتج من عامل وراثى، او القلق، اوكذلك جفاف البشرة، وعدم الالتزام فى تناول الغذاء الصحى والمفيد والتعرض الدائم لاشعة الشمس، وايضا استخدام مستحضرات التجميل بشكل دائم، فكل هذا من اكثر الاسباب التى تودى الى ظهور الهالات باللون الاسود تحت العين، كما أن وجودها يدل احيانا على الارق والتعب ويبدو الشخص كانه متقدم فى السن .

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من العسل الابيض.

نخلط ملعقة كبيرة من القهوة بالاضافة الى ملعقة كبيرة من العسل الابيض فى طبق ويتم خلطهم بطريقة جيدة.

نقوم بوضع هذا الخليط على منطقة الهالات السوداء ويتم تدليكها برفق ونتركها لمدة ربع ساعة تقريبا.

بعد مرور الوقت يتم غسلها جيدا بالماء، ويتم تكرار هذه الوصفة يوميا لمدة اسبوع او فى خلال اسبوعين فقط يتم اختفاء الهالات السوداء بشكل نهائى.

طريقة عمل وصفة الهالات السوداء ومكوناتها المكوناتطريقة التحضير