أعملي صينية الباذنجان باللحمة المفرومة والبشاميل بخلطة خطيرة بطعم لذيذ لا يقاوم

الباذنجان يعد من الأكلات التي يعشقها الكثير من الناس فقد توجد له العديد من الأصناف فجميعها يتميز بطعم لذيذ وشهي ومن ضمن أصناف الباذنجان هي الباذنجان المقلي و مخلل الباذنجان والباذنجان المحشي، فقد توجد أشكال كثيرة للباذنجان فمنه صغير الحجم وكبير الحجم ومنه اأضا على شكل طولي وكل حاجة منهم له إستخدام معين ومن أحلى وأجمل وصفات الباذنجان هي وصفة صينية الباذنجان باللحمة المفرومة والبشاميل.

حيث أنها تتميز هذه الوصفة بمذاق رائع وجميل ولها رائحة تجذب إليها الكثير من الأشخاص سواء كبار السن وصغار السن، فهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان ومن ضمن هذه العناصر هي الفيتامينات والحديد والبروتينات ويمكن أن نقوم بتجهيز هذه الوصفة في وقت قصير جدا ولا تحتاج إلى جهد لتقديمها ومكوناتها بسيطة ومتوفرة.

ربع كيلو من الباذنجان.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان من البصل.

حبتان من الفلفل الأخضر.

ربع كوب كبير من عصير الطماطم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة و جوزة الطيب.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

كبير ونصف من الحليب السائل.

نقوم بتحضير ربع كيلو من الباذنجان ويتم غسله جيدا بالماء ويتم تقطيع الجزء العلوي منه وبعد ذلك يتم تقطيع الباذنجان على شكل شرائح ثم يتم قلي الباذنجان وهذا من خلال وضع طاسة عميقة على النار وبها كمية مناسبة من الزيت ونضع شرائح الباذنجان بها ونتركها حتى يكون باللون الذهبي ثم يتم إخراجه ووضعه في طبق.

وبعد ذلك يتم تجهيز اللحمة المفرومة وهذا من خلال وضعها على النار وبها ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي وحبتان من البصل ويتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة الحجم ويتم تقليبه حتى يكون باللون الذهبي الفاتح، ثم نضيف اللحمة المفرومة ورشة من الفلفل الأسود والملح و بهارات اللحمة و جوزة الطيب والثوم البودر والبصل البودر ونقوم بتقليب المكونات مع بعض وبعد خمس دقائق نضع حبتان من الفلفل الأخضر الذي يتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة، ثم نضيف ربع كوب كبير من عصير الطماطم وقومي بتقليب المكونات أيضا ونتركه لمدة عشر دقائق ثم يتم رفع الطاسة من على النار.

يتم تجهيز البشاميل حيث نضع إناء على النار ونضع به خمس ملاعق كبيرة الحجم من الزيت وخمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضع كوب كبير ونصف من الحليب السائل ورشة ومن الفلفل الأسود والملح ويتم خلطهم بإستخدام مضرب السلك للحصول على قوام كريمي ناعم.

ونحضر صينية مناسبة ونضع بها شرائح الباذنجان ثم نضع اللحمة المفرومة ونضع طبقة آخرى من شرائح الباذنجان ونضيف في النهاية كمية من البشاميل ثم يتم إدخال الصينية في الفرن الساخن ونتركها حوالي ثلث ساعة ويتم إخراجها وتقديمها.

مكونات صينية الباذنجان باللحمة المفرومة والبشاميلطريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة والبشاميل