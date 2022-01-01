معجزة كيراتين النشا المنزلي لتنعيم وفرد الشعر المجعد والخشن وتحويله لخيوط حرير في ساعتين فقط

يعد الشعر الناعم من الصفات التي تميز المرأة عن غيرها حيث أنه يكون بمثابة زينة لها فعندما تتمتع المرأة بشعر ناعم تشعر بالثقة في نفسها ويجعلها تشعر بالسعادة وبالنسبة للفتيات الذين يتمتعون بشعر خشن يقومون بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر الخشن وتجعلك تتميزي بشعر ناعم وطويل ويكون جذاب، حيث تعد هذه الوصفات من أفضل الإستخدامات التي يمكن إستعمالها للشعر وذلك لأنها تحتوي على مواد طبيعية جميعها مفيد لصحة الشعر وتغذية بصيلاته ومن أقوى الخلطات التي تساعد على ذلك بكل سهولة هي خلطة النشا.

ويعتبر النشا من أهم المكونات الطبيعية التي لها دور كبير جدا في علاج العديد من المشكلات التي تتعلق بالشعر ومن ضمن هذه المشكلات هو الشعر المتساقط والشعر الجاف الشعر والقصير والخفيف وأيضا وجود قشرة بالرأس ومشكلة الصلع وغير ذلك الكثير، فخلطة النشا قادرة على حل كل هذه المشكلات وعلاجها بكل سهولة في وقت قصير و هذا لن يتم إلا بخلط عدد من المكونات الطبيعية مع مسحوق النشا.

وبعد إستخدام هذه الخلطة لفرد الشعر الخشن سوف تحصلي على شعر ناعم كالحرير وهذا من أكثر الأشياء التي تتمناها كل الفتيات والسيدات أيضا الذين يعانون من الشعر المجعد، وبجانب إستخدام هذه الخلطة لابد من الإهتمام والعناية بالشعر بشكل مستمر وذلك من خلال إستعمال وصفات طبيعية آخرى تعتني بالشعر وتجعله دائما جذاب وتمنحه قوة وحيوية وفي هذا المقال يتم تقديم خلطة النشا لفرد الشعر.

مكونات خلطة النشا لفرد الشعر

إليكي مكونات خلطة النشا لفرد الشعر.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به أربع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونضيف ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

لذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها لكي نحصل على خليط متجانس أو الحصول على عجينة متماسكة.

ثم يتم تمشيط الشعر بإستخدام المشط الخشبي ونضع هذه الخلطة على الشعر ويتم فردها بطريقة جيدة و نتركها حوالى نصف ساعة.

وبعد مرور هذه المدة قومي بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر ولابد من تكرار هذه الخلطة مرتين في الإسبوع.

طريقه تحضير خلطة النشا لفرد الشعر