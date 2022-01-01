أسرار نجاح الكرواسون البيتي أعملي ألذ كرواسون محشي بالجبنة بعجينة قطنية وهشة وطعم جنان

يعتبر الكرواسون من أجمل أنواع المخبوزات التي يعشقها الكثير من الناس ويحبون أن يتناولونها في كل وقت وعادة يتم تناوله في وجبة الإفطاربجانب كوب من الشاي ونجد عدد كبير من الأشخاص، ويقومون بشراء الكرواسون من المخابز ونتيجة لكثرة تناوله من قبل الأطفال تقوم جميع الامهات بعمله في المنزل بطريقة سريعة وبطعم مميز ورائع ويكون أحلى بكثير من المخابز ويمكن أن يتم حشو الكرواسون بالعديد من الحشوات المختلفة.

ومن أشهر حشواته والتي يحبها الكثير هي الجبنة والشوكولاته وأحيانا المربى يوجد غير ذلك الكثير فقد توجد عدة أشكال للكرواسون حيث يتميز بطعم لذيذ وشهي و له هو شكل جذاب وتبحث كل السيدات عن الطريقة الصحيحة لعمل الكرواسون الهش التي يتم عرضها أو تقديمها من خلال موقعنا هذا.

مكونات عمل الكرواسون بالجبنة

إليكي مكونات الوصفة

خمس أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب كبير من الزبدة.

كوب كبير ونصف من الحليب السائل الدافئ.

كمية من الجبن المختلفة.

نقوم بتحضير طبق عميق خمس أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة من الملح ونضع ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية وملعقتان صغيرتان من السكر ويتم خلط هذه المكونات مع بعض.

وبعد ذلك يتم إضافة كوب كبير من الزبدة وكوب كبير ونصف من الحليب السائل الدافئ بشرط أن يتم وضعه بطريقة تدريجية ونستمر في العجن لمدهةعشر دقائق للحصول على عجينة متماسكة.

ثم نضع غطاء على العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة ونصف تقريبا حتى يزداد حجمها ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكون ساخنة.

وبعد تخمير العجينة ويتم فردها على شكل دائرة كبيرة و نقوم بتقطيعها على شكل مثلثات ويتم تجهيز طبق مناسب ونضع به كمية من الجبن المختلفة حيث نضع كمية من الحشوة على قاعدة المثلث نقوم بلفه ونضعه في صينية مناسبة و يتم دهنها بملعقة كبيرة من الزبدة.

ونضع كل كمية الكرواسون في الصينية ويتم دهن الكرواسون بخليط من البيض والحليب وهذا الخليط يعطيه اللون الذهبي.

ومن الممكن أن نضيف رشه من حبة البركة أو السمسم ويتم وضع الصينية في الفرن ونتركها حوالي نصف ساعة أو أقل وعندما تكون باللون الذهبي الغامق قليلا يتم إخراجها من الفرن ووضع الكرواسون في طبق مناسب ويتم تقديمه وتناوله.

طريقة عمل الكرواسون بالجبنة