وصفة سحرية من الفازلين لتنعيم البشرة جداً والتخلص من جفاف الجلد والبثور السوداء

نقدم لكم وصفة سحرية من الفازلين لتنعيم البشرة، حيث يكون الفازلين مرطب قوي جدا للبشرة والجسم لا يمكن الاستغناء عنه في أي منزل حيث يستخدم الفازلين للجسم بوصفة سحرية خارقة ويجب على ربات المنازل أن تحرص دائما على استخدامه بشكل مستمر كمرطب كذلك تبحث السيدات والفتيات دائما عن على وصفات جديدة للجسم فيجب ان يقوموا باستخدامه ونعرض لكم من خلال هذا المقال الوصفة السحرية باستخدام الفازلين.

وصفة سحرية من الفازلين لتنعيم البشرة

ونجد أن الفازلين يمون استخدامه لجميع البشرة دون أي خوف أو قلقل فهو مستحضر طبيعي رائع له الكثير من الاستخدامات للبشرة والشعر والجسم ويحقق نتائج هائلة ويستخدم الفازلين كوصفة سحرية سوف نتحدث عنها من خلال النقاط التالية:-

مكونات وصفة الفازلين

2ملعقة فازلين.

1ملعقة عسل أبيض.

2ملعقة لبن بودرة.

جل صبار.

طريقة تحضير وصفة الفازلين

بعد أن تعرفنا على المكونات السابقة سوف نتعرف على طريقة تحضيرها من وفقا للمكونات السابقة.

نحضر علبة فارغة.

نضع بها الفازلين مع العسل مع جل الصبار.

نقوم بتقليبهم جيدا حتى يتجانسوا.

ثم نقوم بوضع لبن البودرة عليهم ونخلطهم جيدا.

بعد تقليبهم جيدا .

نقوم بوضع الخليط على الجسم.

ونقوم بشطف الجسم بعد ذلك بالماء.

يجب تكرار الوصفة السحرية مرتين أسبوعين لنحصل على نتيجة هائلة.

ونلاحظ أن هذه الوصفة تعمل على تفتيح البشرة وإعطاء النعومة لكامل الجسم.

نجد أن للفازلين كثير من الفوائد منها.