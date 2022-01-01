احلى واسرع فطائر باللحم المفروم بعجينة هشة وخفيفة للافطار والعشاء

فطائر باللحم المفروم من أكثر الوصفات التي يبحث عنها جميع الأمهات والسيدات منذ قدوم الشتاء و دخول المدارس وهو البحث عن طرق جديدة و سهلة اقتصادية لعمل فطائر ومعجنات من المنزل بحشوات مختلفة، وسنقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل فطائر بمكونات اقتصادية جدًا، كما يمكنك إضافة الحشوة التي تفضليها ولكن اللحم المفروم يعطي للمعجنات طعم مميز ورائع.مقادير الفطائر باللحم المفروم
سنقدم لكي اطرى واطعم عجينة هشة وخفيفة ومكونات العجين هي:
- 3 كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقتين من الزبدة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقتين الحليب البودر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقتين من الزبادي.
- ماء دافيء للعجن.
مقادير الحشو:
- ربع كيلو من اللحم المفروم.
- حبة من البصل المفروم صغيرة.
- 3 معالق من الزيت.
- نصف حبة من الطماطم المفرومة.
- 2 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ملعقة معجون طماطم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- ربع كوب من الجبن المشكلة.
سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير فطائر العشاء والإفطار والطريقة هي:
- نقوم أولاً بتحضير اللحم المفروم نضع طاسة على نار متوسطة حتى تسخن ثم نضيف القليل من الزيت حتى يسخن.
- نضيف البصل المفروم على الزيت ونقلبها حتى حتى تذبل وتبدأ تأخذ لون.
- ثم بعد ذلك نضيف الثوم المفروم و اللحم المفروم مع التقليب حتى تتشوح ويتغير لون اللحم.
- نضيف الطماطم المفرومة والصلصة والملح والفلفل الأسود.
- يترك عصاج اللحم المفروم لمدة 5 دقائق على نار متوسطة ثم يرفع ونضيف الجبن ونقلبها.
- نترك اللحم المفروم على جنب حتى تبرد.
- نبدأ الآن في تحضير عجينة الفطائر نضع في بولة كبيرة المكونات الجافة من الدقيق و الخميرة والسكر و الحليب البورد.
- نخلط هذه المكونات جيداً مع بعضهم البعض ثم نضيف الزبدة المذابة على الدقيق ونخلطه مع الدقيق حتى يصبح كحبات الرمل.
- بعد ذلك نضيف الزبادي والماء الدافئ بالتدريج حتى يصبح لديك عجينة طرية ولينة.
- نتركها حتى تختمر وترتاح لمدة ساعتين في مكان دافئ.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى كور متوسطة الحجم ونقوم بفرده ووضع حشو اللحم المفروم في منتصف العجينة ونقوم بإغلاقها.
- نحضر صينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت ثم ترص الفطائر في الصينية و نحرص على ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- يمكننا وضع جبنة مبشورة على وجه الفطائر ثم ندخلها في الفرن حتى يتم تحميرها من الأسفل ومن الوجه.
- تخرج من الفرن ونتركها حتى تهدأ ثم نقوم بتقديمها إلى الطعام بالصحة والهنا.
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فطائر باللحم المفروم من أكثر الوصفات التي يبحث عنها جميع الأمهات والسيدات منذ قدوم الشتاء و دخول المدارس وهو البحث عن طرق جديدة و سهلة اقتصادية لعمل فطائر ومعجنات من المنزل بحشوات مختلفة، وسنقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل فطائر بمكونات اقتصادية جدًا، كما يمكنك إضافة الحشوة التي تفضليها ولكن اللحم المفروم يعطي للمعجنات طعم مميز ورائع.مقادير الفطائر باللحم المفروم
سنقدم لكي اطرى واطعم عجينة هشة وخفيفة ومكونات العجين هي:
- 3 كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقتين من الزبدة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقتين الحليب البودر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقتين من الزبادي.
- ماء دافيء للعجن.
مقادير الحشو:
- ربع كيلو من اللحم المفروم.
- حبة من البصل المفروم صغيرة.
- 3 معالق من الزيت.
- نصف حبة من الطماطم المفرومة.
- 2 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ملعقة معجون طماطم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- ربع كوب من الجبن المشكلة.
سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير فطائر العشاء والإفطار والطريقة هي:
- نقوم أولاً بتحضير اللحم المفروم نضع طاسة على نار متوسطة حتى تسخن ثم نضيف القليل من الزيت حتى يسخن.
- نضيف البصل المفروم على الزيت ونقلبها حتى حتى تذبل وتبدأ تأخذ لون.
- ثم بعد ذلك نضيف الثوم المفروم و اللحم المفروم مع التقليب حتى تتشوح ويتغير لون اللحم.
- نضيف الطماطم المفرومة والصلصة والملح والفلفل الأسود.
- يترك عصاج اللحم المفروم لمدة 5 دقائق على نار متوسطة ثم يرفع ونضيف الجبن ونقلبها.
- نترك اللحم المفروم على جنب حتى تبرد.
- نبدأ الآن في تحضير عجينة الفطائر نضع في بولة كبيرة المكونات الجافة من الدقيق و الخميرة والسكر و الحليب البورد.
- نخلط هذه المكونات جيداً مع بعضهم البعض ثم نضيف الزبدة المذابة على الدقيق ونخلطه مع الدقيق حتى يصبح كحبات الرمل.
- بعد ذلك نضيف الزبادي والماء الدافئ بالتدريج حتى يصبح لديك عجينة طرية ولينة.
- نتركها حتى تختمر وترتاح لمدة ساعتين في مكان دافئ.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى كور متوسطة الحجم ونقوم بفرده ووضع حشو اللحم المفروم في منتصف العجينة ونقوم بإغلاقها.
- نحضر صينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت ثم ترص الفطائر في الصينية و نحرص على ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- يمكننا وضع جبنة مبشورة على وجه الفطائر ثم ندخلها في الفرن حتى يتم تحميرها من الأسفل ومن الوجه.
- تخرج من الفرن ونتركها حتى تهدأ ثم نقوم بتقديمها إلى الطعام بالصحة والهنا.