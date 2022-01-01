احلى واسرع فطائر باللحم المفروم بعجينة هشة وخفيفة للافطار والعشاء

فطائر باللحم المفروم من أكثر الوصفات التي يبحث عنها جميع الأمهات والسيدات منذ قدوم الشتاء و دخول المدارس وهو البحث عن طرق جديدة و سهلة اقتصادية لعمل فطائر ومعجنات من المنزل بحشوات مختلفة، وسنقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل فطائر بمكونات اقتصادية جدًا، كما يمكنك إضافة الحشوة التي تفضليها ولكن اللحم المفروم يعطي للمعجنات طعم مميز ورائع.

سنقدم لكي اطرى واطعم عجينة هشة وخفيفة ومكونات العجين هي:

3 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتين من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتين الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتين من الزبادي.

ماء دافيء للعجن.

مقادير الحشو:

ربع كيلو من اللحم المفروم.

حبة من البصل المفروم صغيرة.

3 معالق من الزيت.

نصف حبة من الطماطم المفرومة.

2 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة معجون طماطم.

ملح.

فلفل أسود.

ربع كوب من الجبن المشكلة.

سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير فطائر العشاء والإفطار والطريقة هي: