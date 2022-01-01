بتتبيلة الحاتي السرية أعملي ألذ فراخ مشوية في الفرن بطعم ومذاق شهي زي أشهر المطاعم

الفراخ المشوي من ألذ أنواع الأكلات والتي يحبها جميع الناس بلا إستثناء وبالتحديد صغار السن حيث أنه يعد من الأكلات الخفيفة التي لا تحتوي على كمية كبيرة من الدهون فهي مناسبة لجميع الأشخاص وخاصة الذين يعانون من الوزن الزائد لأنها تساعدهم على إنقاص الوزن وبجانب هذا أن الفراخ تعد من اللحوم الأكثر تناولا بين الناس.

فقد يوجد لها العديد من الوصفات ومنها الفراخ المشوي و كفتة الفراخ وأصابع الدجاج المقرمشة وغير ذلك العديد ولكن التى يكون عليها إقبال كبير من قبل كل الناس هي وصفة الفراخ المشوي حيث أنها تعد من الوصفات التي يمكن تجهزها في وقت قصير جدا ولا تحتاج إلى جهد أو تعب لتقديمها وكذلك المكونات التي تحتوي عليها متوافرة في كل مطبخ.

نصف كيلو من الفراخ سواء الأوراك أو الصدور.

حبتان من البصل.

ثمرتان من الطماطم.

حبتان من الفلفل الأخضر.

ثلاث فصوص من الثوم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

نصف كوب كبير من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من المستردة.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا و جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم والكاري.

يتم تجهيز كمية الفراخ ويتم غسلها جيدا بالماء ونقوم بتقطيعها بالشكل المرغوب فيه ونضعها في محلول من الماء والملح والسكر والخل ونتركها حوالي ساعتين تقريبا وبعد ذلك يتم إخراجها ووضعها في طبق.

ثم يتم تجهيز التتبيلة وهي من خلال تحضير طبق ونضع به حبتان من البصل المبشور و حبتان من الفلفل الأخضر المبشور ونضيف الطماطم المبشور أيضا و ثلاث فصوص من الثوم المبشور.

ونضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي ونصف كوب كبير من الزبادي و ملعقتان كبيرتان من المستردة وملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود و بهارات الفراخ و نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا وجوزة الطيب و الكاري والكركم.

وقومي بتقليب كل هذه المكونات مع بعضها جيدا و نضع قطع الفراخ في هذه التتبيلة ونتركها لمدة ليلة كاملة أو لعدة ساعات ثم يتم تشغيل الفرن على درجه حرارة 180 درجة مئوية.

و نقوم بتجهيز صينية مناسبة ونضع بها قطع الفراخ بالتتبيلة ويتم وضعها في الفرن و نتركها حتى يتم تسوية الفراخ جيدا.

مكونات عمل الفراخ المشويطريقة عمل الفراخ المشوي