سر شعر الهنود ضعي الخليط الهندي لتكثيف وتطويل وملئ وانبات فراغات الشعر بسرعة البرق

تسعي كل الفتيات والسيدات في الحصول علي شعر طويل وناعم حيث أن يعد الشعر القصير والخفيف مشكلة من ضمن المشاكل الكبيرة التي تحلم كل فتاة في علاجها أو حلها لأن الشعر الطويل من أكثر الأشياء التي تلف أنظار الآخرين، وقد توجد الكثير من الأشياء التي تتسبب في تساقط الشعر وخشونته ومن أهمها هي إستخدام مكواة الشعر الكهربائية والسشوار فهما من أخطر الأدوات التي تؤثر تأثير سلبي علي الشعر وصحته، وكذلك إستعمال الكريمات التي تحتوي علي مواد كيميائية ضارة.

قد تتلف الشعر بشكل كبير ففي إعتقادهم أن هذه الكريمات تعمل علي تطويل الشعر ولكن هذا الإعتقاد خاطئ فكل هذه الإستخدامات غير مناسبة للشعر حيث أنها تتسبب في حدوث جفاف للشعر وتقصف أطرافه وغير ذلك الكثير، ولكن من المعروف أن الفتيات الهنديات يتميزون بشعر طويل وناعم وجذاب لذلك كل فتاة في العالم ترغب في الحصول علي شعر يشبه شعر الهنديات فتقوم بالبحث عن الخلطات أو الوصفات الهندية التي تساعد علي تطويل الشعر حتي يصل طوله للركب في خلال فترة قصيرة.

وتوجد خلطات هندية متعددة ولكن سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال الخلطة الأقوي والسحرية التي لها تأثير إيجابي علي الشعر وتعمل علي علاج المشكلات الكثيرة التي توجد بالشعر والتي ظهرت بعد إستعمال الأشياء الضارة فمكونات هذه الخلطة معروفة فهي عبارة عن خليط من عدة زيوت طبيعية ويسهل تجهيزها.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت شجرة الشاي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

قومي بتحضير طبق عميق ونضع به كل هذه المكونات وهي ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من زيت شجرة الشاي وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

وبعد ذلك نقوم خلط كل هذه الزيوت مع بعضها حتي يتم مزجهم بشكل جيد ويتم تمشيط الشعر بإستخدام المشط الخشبي الهندي وقومي بتدليك فروة الرأس بهذه الخلطة ونضعها علي الشعر بأكمله من الجذور وحتي إلي الأطراف.

ونترك خلطة الزيوت علي الشعر لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي يتم غسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر ثم يتم تكرار هذه الخلطة مرة واحدة في اليوم وبعد مرور شهر واحد تحصلي علي شعر طويل يصل إلي الركب.

مكونات الخلطة الهندية لتطويل وتكثيف الشعرطريقة عمل الخلطة الهندية لتطويل الشعر