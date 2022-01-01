بتتبيلة وخلطة جنان أعملي المسقعة على الطريقة المصرية بطعم لذيذ لا يقاوم

تعتبر المسقعة من الأكلات الشعبية اللذيذة ويعشق تناولها الكثير من الناس حيث أنها من الأكلات التي تشتهر وتنتشر بكثرة في جميع الدول العربية وبالتحديد في مصر فكل المصريين يحبون المسقعة، ومن الممكن أن يتم تناولها وجبات اليومية سواء في وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء وقد تحتوي هذه الأكلة علي العديد من العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان.

ومن أهم مكوناتها ويعد المكون الأساسي بها هو الباذنجان، حيث أنه غني جدا بالحديد والبروتين وغير ذلك تحتوي هذه الأكله على أنواع من الخضروات مثل الطماطم والفلفل الأخضر والثوم لذلك هي مفيدة جدا ومغذية ويمكن أن يتم تجهيزها في خلال عدة دقائق ونجد عدد من الناس يضيفون لها كمية من اللحمة المفرومة ولكن نقدم لك سيدتي المسقعة المصرية بدون لحمة مفرومة.

ربع كيلو من الباذنجان كبير الحجم.

حبتان من الفلفل الأخضر.

ربع كيلو من الطماطم.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ثمرتان من البطاطس.

نصف ملعقة صغيرة من الملح والكمون.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

يتم تجهيز ربع كيلو من الباذنجان ويتم غسله جيدا بالماء نقوم بتقطيعه على شكل مكعبات متوسطة الحجم وبعد ذلك نضع طاسة عميق على النار وبها كمية مناسبة من الزيت لقلي الباذنجان وبعد تسخين الزيت نضع مكعبات الباذنجان و نقوم بإخراجها من الزيت ووضعها عندما يكون باللون الذهبي.

ونحضر ثمرتان من البطاطس و يتم تقشير البطاطس وتقطيعها على شكل مكعبات تشبه مكعبات الباذنجان ويتم قلي البطاطس في نفس الطاسه ونتركه حتى يكون باللون الذهبي ثم يتم إخراجه.

وبعد ذلك نضع الفلفل الأخضر حتى يتم قلي الفلفل وأيضا ونضعه فى طبق ثم نضع وعاء آخر على النار ونضع به ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ونضيف ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

ويتم تقليبه وعندما يكون باللون الذهبي نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة وملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض و نصف ملعقة صغيرة من الكمون ويتم تقليبهم ثم نضع ثمرتان من الطماطم ويتم تقطيعهم على شكل مكعبات متوسطة الحجم.

ونضع مكعبات البطاطس المقلية والباذنجان والفلفل الأخضر المقلي ثم نظيف نصف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود و نقوم بتقليب كل المكونات مع بعضها ونتركها على النار لمدة ربع ساعة أو أكثر وبعد ذلك يتم رفع الوعاء من على النار وتقديمه مباشرة.

مكونات عمل المسقعة المصريةطريقة عمل المسقعة المصرية