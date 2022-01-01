معجزة قناع تبييض وتفتيح وترطيب البشرة الحساسة لبشرة صافية تدوم طويلاً

تعد البشرة الحساسة من أكثر أنواع البشرة التي لابد من العنبية بها والإهتمام بها بشكل دائم ومستمر لأنها بمجرد أن تتعرض لشئ بسيط جدا قد تتأثر سلبيا بهذا الشئ ومما يؤدي إلي ظهور حساسية بها، والفتيات الذين يتمتعون ببشرة حساسة لا يمكنهم إستعمال أي نوع من الكريمات أو مستحضرات التجميل لأنها تحتوي علي مواد تهيج البشرة تحدث بها إلتهابات قد يصعب علاجها، لذلك من الضروري أن يتم إستخدام الماسكات الطبيعية أو الخلطات التي لها دور كبير جدا في العناية بالبشرة وتساعد علي علاج الكثير من المشكلات التي تعاني منها عدد كبير من الفتيات أو النساء.

ومن أهم وأفضل الخلطات التي تساعد علي ذلك وتحافظ علي البشرة الحساسة هي خلطة الحليب والجزر فهما من أكثر المكونات الطبيعية التي تفيد هذه البشرة بشكل كبير وتعالج كل المشاكل التي تتعلق بها، حيث يمكن تحضير هذه الخلطة أو القناع بكل سهولة ويكون له تأثير إيجابي علي البشرة الحساسة فيمنحها النضارة ويجعلها مشرقة وجذابة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل أو الحليب البودر.

ثمرتان من الجزر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

نقوم في البداية بتقشير الجزر وغسله جيدا بالماء ويتم تقطيعه علي شكل مكعبات صغيرة الحجم وبعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به قطع الجزر ونضيف إليه ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل أو من الممكن أن نضع الحليب البودر.

ثم قومي بتشغيل الخلاط ونستمر في خلطهم مع بعض للحصول علي قوام ناعم وبعد الإنتهاء من الخلط نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع خليط الجزر والحليب الناعم.

وبعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ويتم تجفيفه بالفوطة القطنية ونضع هذا القناع علي البشرة ونتركه حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا.

وبعد مرور هذه المدة قومي بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد وبعد تجفيف الوجه من الماء لابد من إستعمال الفازلين أو كريم مرطب مناسب للبشرة الحساسة ونقوم بدهن الوجه به، ولابد من تكرار قناع الحليب والجزر مرتين أو ثلاث مرات في الإسبوع للحصول علي نتيجة أفضل.

مكونات قناع الحليب والجزر للبشرة الحساسةطريقة عمل قناع الحليب والجزر للبشرة الحساسة