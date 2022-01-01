عايزة تخلي شعرك ناعم زي الحرير اصنعي كريم شعر منزلي لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعة

يوجد العديد من أنواع الكريم التي تساعد على تنعيم الشعر والتخلص نهائيا من الشعر الخشن أو المجعد فقد توجد هذه الكريمات بكثرة في المحلات أو الأسواق ولكن هذه الكريمات قد تحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر وتدهوره، فمن هنا تواجه جميع الفتيات الذين يتمتعون بشعر خشن مشكلة كبيرة وهي كيفية تنعيم وفرد الشعر ولحل هذه المشكلة وتلجأ جميع الفتيات إلى إستعمال السشوار أو مكواة الشعر لتنعيم الشعر بطريقة سريعة ولكن هذه الطريقة لا يدوم مفعولها أكثر من عدة ساعات، ولكن ترغب كل الفتيات في الحصول على شعر ناعم يدوم طول العمر لكن لكي يمكننا إستخدام كريم لابد من تجهيزه أوعمله في البيت بطريقة طبيعية.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.

علبة واحدة صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

ست كبسولات من فيتامين e.

نقوم بوضع وعاء على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ثم نحضر وعاء آخر ونضع به علبة واحدة صغيرة من الفازلين الطبي ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا وعند غليان الماء نضع الوعاء الذي يوجد به الفازلين وزبدة الشيا وهي طريقة الحمام المائي لذوبان زبدة الشيا مع الفازلين.

ونستمر في تقليبهم مع بعض وهم على البخار وبعد ذلك يتم رفع الوعاء من على النار ونضيف إليه ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز ثم نضع ست كبسولات من فيتامين e.

ونقوم بخلط كل المكونات التي تم ذكرها مع بعض للحصول على قوام كريمي ونحضر علبة نظيفة محكمة الغلق ونضع بها الكريم ويتم غلقها ويمكن أن نستخدمه في أي وقت.

مكونات عمل كريم طبيعي لتنعيم الشعر الخشنطريقة عمل كريم طبيعي لتنعيم الشعر الخشن