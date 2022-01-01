الخلطة السحرية لإنبات وملئ فراغات الشعر ومنع التساقط نهائياً لشعر كثيف وطويل بدون توقف

الخلطة السحرية لمنع تساقط الشعر نهائياً، يعتبر تساقط الشعر من الأشياء المزعجة التي تحدث للكثير من الأشخاص سواء رجال أو نساء، كبار أو أطفال، وهناك بعض مستحضرات العناية بالشعر المحتوية على الكيماويات، والتي بالفعل تعالج تساقط الشعر، لكنها تصيب الشعر بأشياء أخرى مثل جفاف الشعر أو القشرة، لذلك سنخبرك بخلطات طبيعية سحرية تعمل على منع تساقط الشعر من خلال المقال.

الخلطة السحرية لمنع تساقط الشعر نهائياً

يمكنك التخلص من مشكلة تساقط الشعر نهائياً، وذلك باستخدام عدة وصفات طبيعية، والتي سنشير إليها وهي كلأتي:

خلطة زيت اللوز وزيت الزيتون لمنع تساقط الشعر

قومي بالتخلص من تساقط الشعر الغير طبيعي باستخدام زيت اللوز وزيت الزيتون من خلال الوصفة التالية:

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز المر.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجرجير.

ثلاث فصوص من الثوم.

الطريقة:

في طبق معدني، قومي بوضع زيت جوز الهند على النار، وذوبيه جيداً باستخدام ملعقة خشبية.

قومي بتقشير الثوم، وأفرميه جيداً.

أضيفي الثوم المفروم إلى زيت جوز الهند، وقلبيهم جيداً.

أسكبي زيت الزيتون عليه، وقلبي المكونات على نار هادئة.

ضعي على المكونات زيت اللوز المر، وقلبي.

قومي بإضافة زيت الجرجير، وامزجيه معهم.

أطفئي النار، واتركي الخليط حتى يبرد

قومي بدهن شعرك بالخليط جيداً.

ضعي الخليط في برطمان زجاجي، وقومي بغلقه جيداً، وضعيه في مكان دافئ.

استخدمي الخلطة يوماً بعد الآخر.

خلطة حليب جوز الهند

جوز الهند من النباتات التي يستخرج منها الزيوت والحليب، والتي تعمل على المحافظة على الشعر ومنع تساقطه، وذلك من خلال الوصفة التالية:

المكونات:

حبة من الليمون الطازج.

ستة ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند.

برطمان من البلاستيك به غطاء محكم.

الطريقة: