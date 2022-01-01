في دقيقتين تبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار بمكون طبيعي لأسنان بيضاء كاللؤلؤ

تبييض الأسنان من أكثر الأشياء التي تحلم بها كل الأشخاص سواء الرجال أو السيدات وتريد أن تحصل عليها حيث أن الأسنان البيضاء تمنح الإنسان بالشعور في الثقة في النفس، ولكن عندما يوجد إصفرار بالأسنان قد يشعر الشخص بالخجل والإحراج فقد يرغب دائما في الحصول علي تبييضها وهذا يتم من خلال إستخدام العديد من الخلطات الطبيعية التي لها دور كبير جدا في إزالة الصفار الذي يوجد بالأسنان وقد ينتج أو يظهر هذا الصفار بسبب عدم الإنتظام أو عدم الإلتزام بغسل الأسنان بشكل يومي وحتي ولو بإستخدام معجون الأسنان، لذلك لابد من غسل الأسنان مرتين في اليوم علي الأقل حتي تكون نظيفة وخالية من كل الإصفرار الذي يوجد بها وعند إهمالها قد يتراكم عليها طبقة من الجير فهو يتسبب في ظهور رائحة كريهة بالفم، وللتخلص من هذه الرائحة من الأفضل أن نستخدم خلطة طبيعية لتبييض الأسنان.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الماء.

فرشاة أسنان.

نقوم بتحضير طبق مناسب ونضع به ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون وملعقة واحدة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الماء.

ويتم تقليب كل هذه المكونات مع بعض للحصول علي عجينة متماسكة ونقوم بوضع هذا الخليط علي الأسنان ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة أو عشر دقائق فقط.

وبعد ذلك قومي بتجهيز فرشاة الأسنان ويتم غسل الأسنان بطريقة جيدة ثم نقوم بغسلها بإستخدام الماء ولابد من تكرار خلطة عصير الليمون يوميا للتخلص تماما من الإصفرار والقضاء علي طبقات الجير المتراكمة.

وتوجد خلطة آخري لليمون وهي من خلال تجهيز كمية من قشر الليمون ونقوم بتدليك القشر علي الأسنان بشكل جيد ونستمر في هذه الطريقة لمدة خمس دقائق تقريبا، وبعد ذلك نقوم بغسل الأسنان بالمعجون والفرشاة ويتم تكرار خلطة الليمون يوميا وعند الإلتزام بها لمدة إسبوعان سوف تحصلي علي أسنان بيضاء وجذابة.

مكونات خلطة عصير الليمون لتبييض الأسنانطريقة عمل خلطة عصير الليمون لتبييض الأسنان