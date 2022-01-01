سحر مفعول الخلطة المغربية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة البرق احصلي على شعر طويل في وقت قصير

خلطة طبيعية مغربية لتطويل الشعر وتكثيفه، تحلم السيدات بامتلاك شعر طويل وذو كثافة عالية، وبعضهم يقوم باستخدام أنواع مختلفة من مستحضرات العناية بالشعر، ولكن هذه الأنواع قد تحتوي في الأغلب على نسبة من المواد الكيماوية، والتي تعمل فيما بعد على الإضرار بالشعر، وإليك عزيزتي بعض الخلطات الطبيعية المغربية، والتي ستساعدك في الحصول على شعر ناعم وكثيف من خلال المقال.

خلطة طبيعية مغربية لتطويل الشعر وتكثيفه

يستخدم بعض الأشخاص مجموعة من الخلطات المغربية، والتي تقوم بدور كبير في تنعيم الشعر وتكثيفه ومن أهم هذه الوصفات مايللي:

خلطة الحلبة والحناء لتطويل وتكثيف الشعر

تعتبر الحلبة من المواد الطبيعية التي لها فائدة كبرى للشعر، كما أنها تدخل في خلطات لتطويل وتنعيم الشعر، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

أربع ملاعق كبيرة من الحلبة.

نصف كوب من الحناء.

كوب من الماء.

الطريقة:

قومي بوضع طبق على النار.

ضعي في الطبق الماء، واتركيه حتى يغلي.

ضعي الحلبة فيه، واجعليه يغلي حتى يتبخر نصف كمية الماء.

أضيفي إليه الحناء، وقلبي جيداً.

اتركي الخليط حتى يبرد تماماً.

ضعي الخليط على شعرك، وغطيه بغطاء الرأس البلاستيك.

اتركي الخليط على شعرك لمدة تتراوح بين النصف ساعة والساعة.

اشطفي شعرك جيداً حتى تزيلي الخليط من على شعرك.

اغسلي شعرك بالشامبو الخاص بك.

قومي بشطف شعرك جيداً بالماء الدافئ.

كرري الوصفة مرتين أسبوعياً.

خلطة العسل والألوفيرا

استخدمي وصفة بالألو فيرا وعسل النحل لتنعيم وتكثيف الشعر، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الألو فيرا.

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

الطريقة:

ضعي جل الصبار في طبق، وضعيه على نار هادئة.

أضيفي إليه الألوفيرا.

قلبيهم جيداً.

قومي بوضع عسل النحل، وقلبي الخليط جيداً.

إطفئي النار، واتركي الخليط حتى يبرد.

قومي بتدليك شعرك بالخليط.

وضعي على شعرك كيس من البلاستيك.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ربع ساعة.

اغسلي شعرك بالماء الدافئ.

كرري الوصفة يومياً.

الفلفل الأخضر وزيت الزيتون

يستخدم زيت الزيتون في عدة وصفات لتنعيم وتطويل الشعر، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

قرن من الفلفل الأخضر.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة: