طريقة عمل كيكة الليمون الهشة ألذ وأخف كيك سريع التحضير من منزلك، نقدم لكم اليوم طريقة تحضير واحدة من أسهل الكيكات الخفيفة على المعدة التي يمكن تحضيرها وهي كيكة الليمون، وهي عبارة عن كيك بقوام اسفنجي هش سريع التحضير ويتميز بمذاق لذيذ، مع طبقة من الفروستينج التي تعطيه طعم أكثر روعة. إليكي سيدتي كيكة الليمون بمكونات بسيطة جداً من مطبخك وبطعم في منتهى اللذاذة.

طريقة تحضير كيكة الليمون الهشة

سوف نستخدم مقدار نصف كوب حليب مع ملعقة سكر صغيرة وعصير نصف ليمونة لتسقيةالكيك، وللفروستنج سوف نحتاج إلى علبة من الحليب المحلى المكثف البارد وربع كوب من عصير الليمون. أما مقادير الكيك الأساسية فهي كالتالي:

كوب دقيق بمقدار 125 جرام.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر + رشة فانيليا.

كوب إلا ربع سكر بمقدار 170 جرام.

2 ملعقة كبيرة زبدة + 2 ملعقة كبيرة زيت بمقدار 60 مل.

ربع كوب حليب بمقدار 60 مل

4 حبات بيض+ 2 حبة ليمون.

نأخذ الليمون ونخرج منهم بشر القشر وعصير أيضاً ومن جانب آخر نضيف البيكنج بودر إلى الدقيق، ونفصل بياض البيض عن صفار البيض ثم في وعاء العجان نضيف بياض البيض مع نصف كمية السكر، ثم يتم تشغيل العجان الكهربائي ونخفق جيداً حتى يصبح القوام كريمي متماسك، وفي وعاء خارجي نضيف صفار البيض مع بشر قشر الليمون بمقدار ملعقة صغيرة وعصير الليمون بمقدار ربع كوب، مع إضافة الحليب ثم يتم خلط المكونات جيداً وبعدها نضيف خليط الزبدة والزيت مع رشة الفانيليا.

كيك الليمون بمكونات بسيطة

نتابع الخلط بشكل جيد ثم نضيف النصف الآخر من كمية السكر والدقيق ونخلط مجدداً حتى يتجانس القوام ويصبح بدون تكتلات، ثم نضيف خليط بياض البيض ونخلط جيداً حتى يندمج الخليطين مع بعضهما. بعد ذلك نحضر صينية مقاس 20 سم وندهنها بالقليل من الزيت أو الزبدة مع رشة من الدقيق، أو يمكنك وضع ورقة من الزبدة ثم نسكب خليط الكيك ونوزعه بشكل متساوي، وبعد ذلك ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30-35 دقيقة.

بعد خروج الكيك من الفرن نتركه قليلاً ثم نثقبه بعود خشبي وبعدها نسقيه بمزيج من الحليب والسكر وعصير الليمون، ونترك الكيك جانباً حتى يتشرب المزيج ولتحضير الفروستنج نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب المحلى المكثف، ثم نخفقه بالمضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجمه ويتغير لونه للون الأبيض ثم نضيف عصير الليمون ونخفق مجدداً قليلاً، ثم نسكب الفروستنج على الكيك ونوزعه بشكل متساوي ثم ندخل الصينية للثلاجة مدة ساعة، حتى تتماسك وبعد ذلك نقطع الكيك ويصبح جاهز للتقديم.