لن تصدقي ما يفعله زيت جونسون عند وضعه قبل النوم على بشرتك نعومة فائقة في الشتاء

يعد زيت جونسون من أجمل أنواع الزيوت والتي يمكن أن نستخدمها في أشياء كثيرة جدا فقد يستخدم للشعر والبشرة والجسم فقد يمتلك هذا الزيت فوائد كثيرة جدا حيث أنه يستخدم لعلاج العديد من المشكلات التي توجد بالبشرة، ومن ضمن هذه المشكلات هي مشكلة جفاف البشرة فهو يساعد على ترطيبها ويعطيها ملمس ناعم وأيضا البشرة السمراء أو الداكنة ففي هذا الزيت يساعد على تفتيحها وتبيضها بشكل كبير وله القدرة أيضا على التخلص من الرؤوس السوداء والهالات السوداء ويمنع ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة بشكل سريع ويزيل التصبغات والكلف الذي يعاني منه العديد من السيدات، ولكن لكى تحصلى أو تتمتعي ببشرة نقية وجذابة لابد من الإنتظام في إستخدام زيت جونسون وبالنسبة للشعر يمكن أن نقوم بإستخدامه بشكل يومي لحل جميع المشاكل تتعلق بالشعر ويجعل الشعر ناعم وطويل وجذاب ويعطيه قوة وحيوية و يساعد علي ترطيب الشعر.

ملعقتان صغيرتان من زيت جونسون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان صغيرتان من زيت جونسون وملعقه واحدة كبيرة الحجم من الفازلين ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها للحصول على خليط متجانس ثم نضع هذا الخليط في وعاء أو علبه ويتم تغطيتها جيدا ويمكن إستخدامه في أي وقت.

وعند إستخدام هذا الخليط نقوم بوضعه على الوجه ويتم التدليك برفق عليه ونستمر في التدليك لمدة ثلاث دقائق تقريبا ويمكن إستخدام هذه الوصفة مرة واحدة كل يوم ويتم وضعها قبل النوم مباشرة وفي اليوم التالي يتم غسل الوجه بالماء البارد.

وعند إستخدام هذه الخلطة للشعر أو الجسم نقوم بوضع كمية من الخلطة على الشعر أو الجسم ويتم التدليك بلطف وتكرر أيضا بشكل يومي.

مكونات وصفة زيت جونسون لعلاج مشاكل البشرةطريقة عمل وصفة زيت جونسون لعلاج مشاكل البشرة