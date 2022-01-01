بصوص الشوكولاتة أعملي الكرواسون محشي بالشوكولاتة بعجينة قطنية ومكونات غير مكلفة وطعم لا يقاوم

توجد العديد من المخبوزات أو المعجنات فجميعهم يتميزون بطعم لذيذ ورائع فكل الأطفال وأيضا كبار السن يقومون بتناول المعجنات أو المخبوزات بكثرة ومن ضمن هذه المخبوزات هو الكرواسون، حيث أنه من أجمل الأكلات أو الوصفات التي لها مذاق جميل ممكن أن يتم حشوه بالكثير من الحشوات المختلفة.

ست أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

كوبان كبيران من الماء الدافئ للعجن.

كمية من الشوكولاته المبشورة.

بيضة واحدة.

ملعقتان صغيرتان من القهوة سريعة الذوبان. طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاته نقوم بتحضير طبق كبير ونضع به ست أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية وربع ملعقة صغيرة من الملح ونضع خمس ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر وملعقتان كبيرتان من السكر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

يتم تقليب جميع المكونات الجافة مع بعضها وبعد ذلك نضع نصف كوب كبير من الزيت النباتي ثم نضيف كوبان كبيران من الماء الدافئ ولكن يتم إضافة الماء بشكل تدريجي للحصول على عجينة متماسكة و متجانسة.

ثم نضع غطاء أو كيس من البلاستيك على هذه العجينة و نتركها فى مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا حتى يتضاعف حجمها ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

وقومي بتجهيز صينية مناسبة ويتم دهنها بكمية قليلة من الزيت النباتي ثم نقوم بفرد عجينة الكرواسون بطريقة جيدة ويتم تقطيعها على شكل مثلثات متوسطة الحجم ونحضر طبق ونضع به بيضة واحدة وملعقتان صغيرتان من القهوة سريعة الذوبان ويتم خلطهم مع بعض.

ونضع علي كل مثلث كمية من الشوكولاته المبشورة ويتم لفها وندهن الكرواسون بخليط البيض ثم نضعه في الصينية ونضعها في الفرن ونتركها حوالي ربع ساعة أو أكثر حتى تكون باللون الذهبي ويتم إخراجها من الفرن. مكونات عمل الكرواسون بالشوكولاتهطريقة عمل الكرواسون بالشوكولاته