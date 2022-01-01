بمكون سحري من المنزل نظيفي البوتجاز بالكامل و تخلصي من الدهون والبقع المتراكمة بدون تكلفة او مجهود

تنظيف البوتجاز من أكثر الأشياء التي يعاني منها جميع السيدات و الأمهات كل يوم، لأنه من أكثر الأشياء التي تتعرض إلى الدهون و البقع و الأوساخ مما يؤدي إلى تراكم الأوساخ والدهون التي تؤدي إلى جعل المطبخ غير نظيف ومظهره غير محبب ولهذا يعانون النساء من تنظيف البوتجاز بالطرق المعتادة لأنها تكن متعبة جدا بالأخص إذا كانت الدهون والبقع متراكمة ولهذا سنقدم لكم مكون سحري متواجد في جميع المنازل سوف يخلصك تماماً من الدهون و الأوساخ المتواجدة على البوتجاز.

مكونات خلطة لتنظيف البوتاجاز سهلة وغير مكلفة على الإطلاق كما أنها متواجدة في منزلك لن تحتاجي بعد الآن استخدام المنظفات باهظة الثمن، مكونات وصفتنا هي:

كوب ونصف من الماء.

2 ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

3 معالق كبيرة من كربونات الصوديوم.

5 معالق كبيرة من الصابون السائل.

سلكة المواعين.

كما شاهدنا فإن جميع مكونات وصفتنا سهلة وغير مكلفة كما أنها فعالة جدًا و سحرية، ولكي تحصلين على نتيجة فعاله حضريها بهذه الطريقة:

أولاً قومي بوضع الماء في إناء كبير على النار حتى يتم غليان الماء.

بعد ذلك قومي تهدأ النار و ضيفي ملح الليمون وكربونات الصوديوم وقلبيها جيدًا.

نضع الآن الصابون السائل على الماء مع تقليبها بشكل جيد حتى يمتزجا كافة المكونات.

هكذا أصبح خليط البوتاجاز جاهزة.

قومي بوضع جزء من خليط البوتاجاز وهو ساخن على البوتاجاز لكي يتم تفتيت الدهون الأوساخ.

بعد ذلك اتركيهم لمدة 10 دقائق حتى تهدأ الماء من السخونة قليلاً.

ضعي سلكة المواعين في الخليط المتبقي ثم قومي بتنظيف البوتاجاز وسوف تلاحظين أن جميع الدهون تزيل بمجرد تمرير السكله عليها.

وهكذا سيتم إزالة كافة الدهون العالقة على البوتجاز بدون مجهود.

سنقدم لكم وصفة فعالة لتنظيف عيون البوتجاز بكل سهولة بهذه المكونات التالية:

2 كوب من الماء.

5 معالق كبيرة من الصابون السائل.

ربع كوب من الخل الأبيض.

طريقة الإستخدام