أفطري بألذ طاجن في الصباح أعملي طاجن الفول بالبييض بخلطة وتوابل خطيرة وطعم جنان

يعد طاجن الفول بالبيض والبسطرمة أكلة من الأكلات الشتوية التي لها دور كبير جدا في تدفئة الجسم عندما يكون الجو بارد حيث أن الفول عامة من المأكولات التي يحبها العديد الأشخاص الكبار والصغار، فهو من الأكلات المعروفة في جميع البلاد العربية وفي مصر بالتحديد وكل المصريين يعشقون تناول الفول بالأخص في وجبة الإفطار فهو من المأكولات الشعبية وتوجد عدة وصفات لعمل أطباق أو طواجن كثيرة من الفول، ومن ضمن هذه الطواجن هو طاجن الفول بالبيض والبسطرمة فهو من الأكلات التي يمكن تجهيزها بكل سهولة وبدون جهد أو تعب.

كمية من الفول.

كمية من البسطرمة.

أربع بيضات.

حبةواحدةمتوسطة الحجم من البصل.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ثمرتان من الطماطم.

كمية قليلة من البقدونس المفروم.

ملعقة واحد صغيرة الحجم من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

نقوم بوضع طاسة عميقة علي النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ويتم إضافة كمية من الفول والكمية علي حسب عدد الأشخاص وقومي بهرس الفول قليلا، ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة من الكزبرة الجافة والكمون.

وبعد ذلك نقوم بوضع نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس ونضيف حبة واحدة من البصل ويتم تقطيعه علي شكل مكعبات صغيرة الحجم وقومي بإضافة ثمرتان من الطماطم المفروم وثمرة واحدة من الفلفل الأخضر المفروم ويتم تقليب كل هذه المكونات مع بعض.

وبعد دقيقتين نقوم بإضافة كمية مناسبة من البسطرمة ونستمر في التقليب ونتركه علي النار لمدة خمس دقائق تقريبا ثم يتم رفع الطاسة من علي النار.

وقومي بتجهيز طاجن مناسب ونضع به خليط الفول الذي تم رفعه من علي النار ونضيف إليه أربع بيضات ونقوم بعمل تجويف في الفول لوضع البيض به ونضيف رشة من البقدونس المفروم ونضع الطاجن في الفرن الساخن ونتركه لمدة خمسة وعشرون دقيقة ثم يتم إخراجه وتقديمه.

مكونات طاجن الفول بالبيض والبسطرمةطريقة عمل طاجن الفول بالبيض والبسطرمة