طريقة عمل سمك الهامور (الجروبير) بالفرن بتتبيله لن تستطيعي نسيانها على الإطلاق

طريقة عمل سمك الهامور، الذي يعتبر من ألذ وأشهى أنواع الأسماك التي تتواجد في مياه الخليج العربي والبحر الأحمر على وجه الخصوص، ومن العجيب في سمكة الهامور أنه يتراوح وزنها بين كيلو جرام إلى 20 كيلو جرام، بينما طولها يصل حتى 70 سم فأكثر، ويتميز الهامور باللحم الطري، ويعرف أيضا باسم بالجروبير العربي والمناني، وفي غالب الأمر يتم تقديمه في المناسبات كنوع من المأكولات الفاخرة المشوية تارة والمقلية تارة أخرى، وأيضا عادة ما يقدم معه الصلصات المخصوصة، وهو من الأسماك غالية الثمن، لأنه من الأسماك المرغوبة جداً، وصغير الحجم منه يسمونه بالول.

مكونات ومقادير وطريقة عمل سمك الهامور

سمك الهامور من الأسماك الدهنية الغنية بأوميغا3، والأحماض الدهنية، والتي من مهامها الحفاظ على صحة الإنسان. ووقايته من العديد من الأمراض، ومن بعض فوائدها أنها تساعد في تكوين أنسجة العين والمخ، وتقوي الذاكرة، وتخفف أيضا من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشيخوخة، ويكافح الزها يمر. وتخفف من آلام المفاصل أيضا. وفيما يلي من سطور سنقوم بسرد طريقة عمل سمك الهامور بالفرن بكل سلاسة ويسر.

أولاً: المكونات والمقادير

تعتبر مقادير ومكونات السمك الهامور بسيطة إذا ما قمنا بمقارنتها بغيرها من أنواع الأسماك الأخرى. وهي كما يلي.

2 كيلو جرام من شرائح سمك الهامور.

نصف قالب زبدة.

ربع كوب من عصير الليمون .

. نصف ملعقة من البقدونس الجاف.

قليل من ملح الثوم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض الناعم.

رشة فلفل أحمر، أو معيار ربع ملعقة.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

صلصات حسب الرغبة أو الطلب مثل (المايونيز، صلصة الصويا، صلصة المحار..إلخ).

خطوات وطريقة العمل

إنها خطوات سهلة وبسيطة لإخراج أشهى وألذ مذاق لصينية سمك الهامور المنعشة. وفيما يلي خطوات وطريقة العمل بالترتيب.

أولاً: نقوم بإذابة الزبدة على درجة حرارة 170 مئوية، وذلك حتى تصبح سائلة كالزيت.

نقوم بإذابة الزبدة على درجة حرارة 170 مئوية، وذلك حتى تصبح سائلة كالزيت. ثانياً: في وعاء صغير يتم خلط عصير الليمون بالزبدة التي أذبناها جيداً ومزجهما ببعض.

في وعاء صغير يتم خلط عصير الليمون بالزبدة التي أذبناها جيداً ومزجهما ببعض. ثالثاً: نقوم بالفرشاة بدهان شرائح السمك ، كل على حده بالخليط الذي أعددناه في الخطوتين السابقتين بشكل جيد. وذلك حتى تتشبع شرائح السمك به، وتختلط بنكهته.

نقوم بالفرشاة بدهان ، كل على حده بالخليط الذي أعددناه في الخطوتين السابقتين بشكل جيد. وذلك حتى تتشبع شرائح السمك به، وتختلط بنكهته. رابعاً: نقوم بعد ذلك بخلط الفلفل الأبيض والأحمر وملح الثوم جيدا في وعاء مستقل. ثم نقوم برش هذا الخليط على شرائح السمك من جميع الجهات. حتى يتشبع بها.

نقوم بعد ذلك بخلط الفلفل الأبيض والأحمر وملح الثوم جيدا في وعاء مستقل. ثم نقوم برش هذا الخليط على شرائح السمك من جميع الجهات. حتى يتشبع بها. خامساً: نضع السمك في الفرن مدة 15 دقيقة ونخرجه بعد نضوجه. وبعد أن يجف قليلاً، ثم ندهنه بخليط العصير والزبدة مرة أخرى لتفادي قرمشته. ثم نرش البابريكا للزينة، ثم بالهنا والشفاء.

إلى هنا نكون قد أنهينا طريقة عمل سمك الهامور بالفرن، لكن ما زال موقع “ثقفني” لديه الكثير لإتحافكم به أعزائي القراء في عالم الطهي.