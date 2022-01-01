بكوب كاكاو أعملي بسكويت الكاكاو بمقادير مظبوطة وغير مكلفة بطعم مقرمش ودايب دوب

البسكويت من ألذ أنواع الحلويات والذ يوجد له أشكال عديدة ونكهات أكثر فالبسكويت بجميع أنواعه ووصفاته يتميز بمذاق جميل وشهي فمن أنواع البسكويت هو بسكويت الشاي أو بسكويت باليانسون أو بسكويت بالبرتقال أو بسكويت بالشوكولاته، ويوجد غير ذلك الكثير ولكن النوع المحبب والمفضل هو بسكويت الكاكاو والذي يتم تزيينه بصوص من الشوكولاته يعشق تناوله كل صغار السن وهذا لأنه يحتوي على نسبة كبيرة جدا من الشوكولاتة.

كوب كبير ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

رشة من الملح.

كوب واحد كبير من مسحوق الكاكاو الخام.

كوب واحد كبير من الزبدة الطرية.

بيضة واحد.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر.

كمية من صوص الشوكولاته.

نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به كوب كبير من الزبدة الطرية ونضيف إليه كوب واحد كبير من السكر البودر ونقوم بتشغيل الخلاط ونستمر فى الخلط للتأكد من ذوبان السكر والحصول علي قوام كريمي ناعم.

وبعد ذلك يتم وضع صفار بيضة واحدة ونضع نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر ويتم تشغيل الخلاط مرة آخرى ليتم خفق البيض جيدا.

ثم نضع هذا الخليط في وعاء كبير ونقوم بتجهيز وعاء آخر ونضع به كوب كبير ونصف من الدقيق الأبيض ورشة من الملح وكوب واحد كبير من مسحوق الكاكاو الخام ولابد من أن يتم نخل كل هذه المكونات الجافة ويتم تقليبهم مع بعض.

ونضع خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والسكر ويتم عجنهم مع بعض لكي نحصل على عجينة لينة ومتماسكة ونتركها قليلا حتى ترتاح وفي هذا الوقت يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

وقومي بتجهيز صينية مناسبة ونضع عليها قطعة من ورق الزبدة ويتم تشكيل البسكويت بالشكل المرغوب فيه ووضعه في هذه الصينية ويتم دهن البسكوت ببياض البيضة.

ثم نضع الصينيه في الفرن ونتركها حوالى ربع ساعة أو أقل وعند تغيير لون البسكوت يتم إخراجه من الفرن ونضيف إليه كمية من صوص الشوكولاته ويتم تقديمه بهذا الشكل.

مكونات عمل بسكويت الكاكاوطريقة عمل بسكويت الكاكاو