خلطة سحرية لتبييض وتنعيم اليدين والرجلين وتنظيف الأظافر وإزالة البقع الداكنة من أول أستخدام

خلطة تنعيم الأيدي وتنظيف الأظافر بالليمون، أغلب السيدات بعد القيام ببعض الأعمال المنزلية مثل غسل الأطباق وغسيل الملابس، تصبح أيديهم ذات ملمس خشن، كما أنهم يجدون أظافرهم متسخة، لذلك فهم يبحثون عن طرق لكي تجعل أظافرهم نظيفة، وتعمل على تنعيم اليدين، ومن أفضل الطرق هي التي يدخل فيها الليمون، لذلك سنقوم بالإشارة إليك في هذا المقال عن هذه الخلطات.

خلطة تنعيم الأيدي وتنظيف الأظافر بالليمون

يدخل الليمون في عدد من الخلطات التي تساعد على تنظيف الأظافر، وتنعيم اليدين، وذلك لإحتوائه على الفيتامينات الهامة.

خلطة الليمون وملح الطعام

استخدمي الليمون وملح الطعام في تنعيم اليدين وتنظيف الأظافر، وإليك الخلطة كما يلي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من ملح الطعام الخشن.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

فرشاة أسنان مخصصة لتنظيف الأظافر.

الطريقة:

قومي بوضع عصير الليمون في طبق صغير.

أضيفي إليه ملح الطعام الخشن.

قلبي المكونين جيداً.

افردي الخليط على يديك، واتركيه.

اغمسي فرشاة الأسنان في الخليط.

قومي بفرك أظافرك بالفرشاة جيداً ليساعدك على التخلص من الأوساخ، والجلد الميت حول الأظافر.

إفركي يديك جيداً ببعضهما، ثم قومي بغسلها جيداً بالماء الدافئ.

كرري الاستخدام بعد كل مرة تنظفين فيها الأطباق، أو المنزل.

عصير الليمون والجلسرين

الجلسرين من المواد الطبيعية التي تعمل على ترطيب الجلد، ويدخل مع الليمون في تنظيف الأظافر، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من الجلسرين الطبي.

ملعقتان من عصير الليمون الطازج.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

أربع ملاعق كبار من اللبن الحليب الدافئ.

الطريقة:

قومي بوضع عصير الليمون الطازج في طبق.

أضيفي إليه الجلسرين الطبي.

قلبي المكونين جيداً.

قومي بإضافة ماء الورد.

اسكبي على الخليط اللبن الحليب الدافئ.

قومي بتدليك يديك بوضع الخليط عليهم.

استخدمي فرشاة أسنان صغيرة لفرك أظافرك، وإزالة ما بها من أوساخ.

اغسلي يديك جيداً بالماء الدافئ.

كرري الخليط مرتين أسبوعياً.

يعمل الليمون على التخلص من البقع الداكنة في اليدين.

يقوم بالتخلص من الجلد الميت في اليدين وحول الأظافر.

يجعل اليدين أكثر لمعاناً.

يحتوي على الفيتامينات المختلفة منها فيتامين، C والذي يقوم بدور فعال في تنعيم اليدين، وتنظيفهم.

فوائد الليمون لليدين والأظافر