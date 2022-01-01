سر نجاح تحضير القرص الطرية لوجبة الإفطار مثل المخابز خفيفة وهشة

يفضل جميع الأشخاص في الصباح بالساعات المبكرة لا يحتاج سوى الأشياء الخفيفة التي لا تتعارض مع المعدة ولا تسبب الشعور بعدم الارتياح عند تناولها لذلك يبحث الجميع على الوجبات الخفيفة مثل القرص الهشة التي تنتشر في جميع المخابز بالإضافة إلي ذلك أنها ذات سعر اقتصادي مقارنة بوجبات الإفطار الأخرى، وتعتبر تلك القرص من الأشياء المرغوبة بإستمرار من الأشخاص الكبار وايضاً الأطفال أثناء ذهابهم إلي المدرسة واحياناً يحتاجها الأطفال أو جميع الأشخاص ساخنة وطازجة حتى تبقي طرية لساعات طويلة وفي تلك الحالة لابد من اللجوء إلي تحضيرها في المنزل ويمكنك التنوع فى الحشوة الداخلية لها من الجبن أو المربى حسب الرغبة ولكن تعتبر القرص السادة من الأشياء المرغوبة نظراً لأنها يتم تناولها بجانب كوب من الشاي ونقدم لكم طريقة التحضير.

طريقة تحضير القرص الطرية

المكونات:

مقدار كيلو جرام من الدقيق.

نصف كأس من الزبدة.

كأسين من اللبن الرائب.

ملعقة من مسحوق الخميرة.

فنجان من السكر.

عبوة زبادي.

بيضة واحده.

رشة ملح.

أولاً نقوم بتحضير الدقيق ونخلطه ثم إضافة الملح ونتركه جانباً. في وعاء عميق نقوم بدمج كلاً من الزبدة مع السكر والخميرة وسكب الزبادي ثم تقليبهم ووضعهم على الدقيق. يتم العجن باليدين وفي حالة ملاحظة الالتصاق يتم إضافة اللبن الرائب مع العجن حتى تصبح ذات خليط متجانس وناعم ثم نتركها في الغرفة حتى تختمر. تحضير طبق صغير ووضع فيه البيضة مع اللبن السائل وتقليبهم معاً ثم نتركهم، بعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلي قطع صغيرة وفردها ثم ضمها مرة أخرى بحيث تصبح فارغة من الداخل. نقوم برص القرص في الصينية وعند الإنتهاء يتم دهن القرص بالبيض والحليب المخفوق من السطح وفي حالة الرغبة في السمسم يمكنك رش كمية قليلة من السمسم أو حبة البركة والبعض يفضل دهنها بالزيت، فوق سطح القرص حيث تعتبر تلك الخطوة اختياري. نترك القرص حتى تختمر قبل إدخالها الفرن. تسخين الفرن أولاً ثم وضع القرص في الفرن حتى النضج ولا تحتاج وقت طويل للنضج تتراوح ما بين الربع ساعه حتى عشرين دقيقة.

طريقة التحضير: