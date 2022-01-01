معجزة الخميرة لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن بالخميرة، الشعر الخشن من الممكن أن يتم فرجه وتنعيمه باستعمال مكون الخميرة وهذا ما يكون من خلال مزجها مع بعض المقادير الأخرى الطبيعية والتي تعمل على التحسين من ملمس الشعر وجودة الخصلة كما أن تلك النوعية من المكونات الطبيعية لها أثر إيجابي رائع على فروة الرأس، ومن خلال الآتي من الفقرات والتي تتضمنها السطور القليلة القادمة نعرض أهم المعلومات عن كيراتين طبيعي بالخميرة يساعد في إكساب الشعر المزيد من الليونة والنعومة وهذا مهما بلغت درجة التجعد للشعر ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على المكونات الأساسية لوصفة كيراتين الخميرة مع التعرف على الطريقة التي تساعدنا في التحضير لهذا النوع المميز من أنواع لكيراتين الطبيعية والتي تعزز نعومة الشعر ولمعانه.

فرد الشعر الخشن بالخميرة

الخميرة مكون ممتاز له الكثير من الفوائد على الشعر ومن الممكن تحقيق أقصى استفادة منه من خلال أن يتم استعماله في وصفة طبيعية يكون من السهل تطبيقها على خصلات الشعر، فتعمل على تحسين ملمسه الخشن، مع التقليل التام من درجة التجعد التي يتواجد عليها الشعر، وهذه التركيبة لا تتدخل فيها أي مادة كيميائية، حيث أن مكون الخميرة مع بقية المكونات الطبيعية لهم أثر ممتاز على النمو الطبيعي للشعر وبطريقة ممتازة وبمعدل ملحوظ نجد أن الشعر ينمو ناعما وخاليا من التجعد، وبالنسبة لمكونات الوصفة فهذا ما سنقوم بعرضه من خلال الآتي في السطور القادمة:

مكونات إعداد كريم الخميرة لفرد الشعر

من بين أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في تركيب وصفة الخميرة وتطبيقها على الشعر ما يلي:

ملعقة من مكون الخميرة الفورية.

ملعقة من العسل.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق صغيرة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

لا بد من التأكد من مدى نشاط مكون الخميرة بخلطها مع القليل من النشا مع العسل.

فور ملاحظة تواجد فقاعات على الخليط نبدأ في الإضافة لبقية المكونات.

لا بد من المزج الجيد حتى تجانس المكونات تماما، وبعدها يسهل تطبيق الخليط على الشعر مرتين في الأسبوع.

طريقة التحضير